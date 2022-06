ESG-Faktoren steigern Nachfrage am Immobilienmarkt

Nachhaltigkeit wurde in der Springerstudie 2020 zu einem der drei Megatrends der kommenden Dekade gezählt, jedoch sind die Auswirkungen der bald kommenden oder schon vorhandenen ESG-Regularien den meisten Immobilienanlegern noch nicht ganz klar.

Altbauten

Die kürzlich vom Immobilienberater Savills veröffentlichte Einschätzung zum Immobilienmarkt sieht vor allem Altbauten als Wertanlage in der Kritik. In seinem Ausblick lässt das Unternehmen wenig Zweifel daran, dass die aktuellen EU-Nachhaltigkeitstaxonomie (kurz ESG) gerade bei Altbauten sehr schwierig und sehr kostenintensiv umzusetzen sein wird. Im Gegenteil sehe man deutlich, so Savills, dass die künftigen Anforderungen viel einfacher mit Neubauten umzusetzen seien. Als Folge daraus, so schlussfolgert zum Beispiel asscompact.de, müssten die Preise für neuere Objekte oder Bauprojekte in die Höhe schnellen, da der Markt selbst sehr träge sei und kaum mit Angebotssteigerungen reagieren könnte.

Baupreise

Allgemein sei man sich laut T-Online sowohl im Umweltbundesamt als auch unter den meisten Experten einig, dass nur mit einer äußerst hohen Sanierungsquote die Klimaziele zu erreichen seien. Die Folgen sind jedoch jetzt schon spürbar. So vermeldete die Nachrichtenagentur dpa im November 2021 bei den Baupreisen einen Anstieg von 14,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Neben den steigenden Rohstoffpreisen und den Personalkosten ist aber ebenfalls eine Verzerrung durch die Mehrwertsteuersenkung enthalten. Trotzdem ist dies laut T-Online der stärkste Preisanstieg seit 50 Jahren.

Folgen

Diese Entwicklungen werden auch Auswirkungen auf die Miet- und Kaufpreise haben, so „FinanzNachrichten.de“. Altbauten werden zunehmend unter der Regulierungs- und Sanierungslast der EU und Bundesregierung leiden, während für Neubauten aufgrund der starken Nachfrage höhere Preise zu erwarten sind. Trotz höherer Bewertungen und Kosten sieht Savills jedoch kein Risiko für die Assetklasse Immobilien an sich, selbst wenn diese, in einem zugegeben guten Marktumfeld der letzten Dekade, schon rasant im Wert gestiegen sind. Im Ausblick sieht die Immobilienberatung zwar etwas schwächere Jahre, ist aber trotz aller Widrigkeiten von der langfristigen Wertentwicklung überzeugt.

Bildquellen: metamorworks / Shutterstock.com