„Europäisches Bauhaus“: So will Ursula von der Leyen klimaneutrale Städte erreichen

Eine neue Bauweise und eine hohe Renovierungsquote sollen für mehr Nachhaltigkeit in Europa sorgen und den Anfang eines langfristigen Systemwandels bedeuten.

Der Anfang von klimaneutralen Städten

Am 14. September 2020 hat die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen verkündet, das sogenannte “Europäische Bauhaus” ins Leben rufen zu wollen. In einem Gastbeitrag für die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ schreibt von der Leyen: „Das Ziel sind vollständig klimaneutrale und lebenswertere Städte“. Vor dem Hintergrund der hohen CO2-Einsparmöglichkeiten im Bauwesen, kündigte sie in ihrer ersten Rede zur Lage der Union zudem an, dass eine Verdopplung der Renovierungsquote von Gebäuden in den nächsten zehn Jahren angestrebt werde. Von der Leyen betonte auch, dass digitale Innovationen der Schlüssel seien, um einen Systemwandel hin zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft in Gang zu bringen. Den Anfang machen europäische Bauhaus-Projekte, die innerhalb der nächsten zwei Jahre entstehen sollen.

Eine europaweite Renovierungswelle

Um das Ziel lebenswerter und vollständig klimaneutraler Städte zu erreichen, sollen digitale Innovationen im Bauwesen eine „Brücke zwischen Wissenschaft und Technologie, Kunst und Kultur schlagen“. Auf diesem Wege sollen Design und Nachhaltigkeit im Zuge der europaweiten Renovierungswelle miteinander verbunden werden, um die CO2-Emissionen langfristig zu reduzieren. Die Finanzierung des Großprojekts soll dafür zum Teil aus dem 750 Milliarden Euro schweren Topf des EU-Konjunkturprogramms „Next Generation EU“ genommen werden. Das neue Europäische Bauhaus soll dabei als innovativer Treiber für den European Green Deal fungieren und die Garantie dafür liefern, dass die Europäische Union sich zu einem Spitzenreiter in der Kreislaufwirtschaft entwickelt.

The European Green Deal

Im Gastbeitrag der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ betont von der Leyen, dass die Europäische-Bauhaus-Bewegung nicht nur die Erfüllung der Klimaziele voranbringen, sondern den Menschen in diesem Zuge auch den „European Green Deal“ näher bringen soll, denn eines dieser Ziele ist es, dass bis zum Jahr 2050 keine Netto-Treibhausgasemissionen mehr auf dem europäischen Kontinent freigesetzt werden. Eine innovative Bauweise soll grüne Gebäude und Infrastrukturen schaffen, da diese bislang für mindestens 40 Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Von der Leyen erklärt jedoch auch, dass es nicht allein darum ginge die CO2-Emissionen zu reduzieren, sondern dass es ebenfalls ein wichtiger Punkt sei, ein langfristiges Umdenken und Umplanen in der Wirtschaft anzustoßen.

Das Europäische Bauhaus in drei Schritten

Auch auf die Frage, wie sich unser modernes Leben mit der Natur und der Umwelt in Einklang bringen lasse, hat von der Leyen eine Antwort: Wenn es nach ihr geht, soll das neue Europäische Bauhaus die passende Antwort in drei Schritten liefern. Um notwendige neue und nachhaltige Bauweisen und Designformen zu entwickeln, sollen Architekten, Künstler, Ingenieure und Studierende zusammenkommen. Gemeinsam mit Experten für Digitales sollen sie sich in der ersten Phase für das neue Bauhaus die Digitalisierung zunutze machen und verstärkt mit virtuellen Abbildungen arbeiten, um Entscheidungen in Sachen Konstruktion und Umsetzung zu treffen. Dabei sollen besonders die Punkte Ressourceneffizienz und die Wiederverwendbarkeit von Materialien im Mittelpunkt stehen. Anschließend soll in einer zweiten Phase die Durchführung der fünf Bauhaus-Projekte geplant werden, die innerhalb von 2 Jahren in verschiedenen EU-Staaten entstehen sollen. Dabei soll der Themenschwerpunkt auf naturnahen Baustoffen, zukunftsweisender Mobilität und Ressourceneffizienz liegen. In der dritten und damit letzten Projektphase soll es schließlich um die Verbreitung der neu entwickelten Ideen gehen, denn laut von der Leyen soll das Europäische Bauhaus nicht nur innerhalb Europas entstehen, sondern Menschen auf der ganzen Welt begeistern. über die Grenzen Europas hinauswachsen und auch die Menschen dort erreichen.

Bildquellen: Ozgur Guvenc / Shutterstock.com