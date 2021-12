Brickwise ist ein deutsch-österreichisches Fintech-Unternehmen. Das Team aus IT-Spezialisten und Kapitalmarktexperten hat eine eigene Plattform für den Handel von Immobilienanteilen entwickelt.

Die App-basierte Handelsplattform ist bislang die einzige in Europa. Einer Unternehmensmitteilung zufolge können auf dem virtuellen Marktplatz digitale Anteile von Wohnungen, Villen und Gewerbeimmobilien gekauft und veräußert werden. Investitionen sind ab 100 Euro möglich. Sowohl die Immobilieneigentümer wie auch Investoren profitieren von Mieteinnahmen und künftigen Wertsteigerungen. Michael Murg, CEO und Co-Founder von Brickwise betont, dass Brickwise mit seiner Handelsplattform auch solchen Anlegern die Möglichkeit des Anteilerwerbs bieten möchte, die ansonsten aufgrund der hohen Einstiegspreise nicht am Immobilienmarkt partizipieren könnten.

Brickwise nutzt Blockchain-Technologie

Brickwise nutzt zu diesem Zweck die Blockchain-Technologie. Die Immobilien werden aufgeteilt und die Anteile in ein Register überführt. Bei den Immobilienanteilen handelt es sich im rechtlichen Sinne um Genussscheine mit Eigenkapitalcharakter in digitaler Form. Murg zufolge ermögliche diese Technologie die direkte und dezentrale Übertragung der Immobilienanteile in Echtzeit. Die Blockchain garantiere verschlüsselte Transaktionen und verhindere die Manipulation der Dokumente. Die Blockchain erfülle somit die Funktion eines digitalen Grundbuches, so Murg. Die Vorteile der Brickwise Handelsplattform liegen nach Aussage des CEOs vor allem bei den geringeren Kosten, der Zeitersparnis und der Einfachheit im Vergleich zu den konventionellen Formen der Immobilientransaktion.

Wie das Unternehmen weiter mitteilt, werden die Preise auf der Handelsplattform durch Angebot und Nachfrage gebildet. Bei der Ersteinführung einer Immobilie wird der angebotene Preis auf Plausibilität überprüft. Die Anteile können täglich gehandelt werden. Für Kauf und Verkauf verlangt Brickwise jeweils eine Gebühr in Höhe von 1,5 Prozent des Kauf- oder Verkaufspreises. Das Unternehmen stellt sicher, dass die Transaktionen sicher und transparent erfolgen.

Händler müssen Mindestanforderungen erfüllen

Die Investoren werden direkt an der Immobilie beteiligt. Dies geschieht über die digitalen Genussscheine. Die Investoren erhalten einen Anteil der monatlichen Mietzahlungen. Grundsätzlich steht die Plattform allen Händlern und Immobilieneigentümern offen, die bestimmte Mindeststandards erfüllen. Zu den Mindestanforderungen zählen die Genussscheinbedingungen, außerdem müssen die angegebenen Informationen über die Immobilie valide sein.

Brickwise wird als vertraglich gebundener Vermittler im Sinne von § 3 Absatz 2 WpIG tätig und ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemeldet. Die Vermittlung erfolgt im Auftrag der Effecta GmbH. An Brickwise sind eine ganze Reihe verschiedener Investoren beteiligt. Dazu zählen die Business Angels mit 21 Prozent sowie der Venture-Capital-Fonds Yabeo mit 13,25 Prozent. Hinzu kommt das Gründerteam, welches etwa 58 Prozent der Anteile hält.

Bildquellen: Pushish Images/Shutterstock.com