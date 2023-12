Experte von Commerz Real: Trotz weltweiter Immobilienpreisrückgänge – Stabilität in offenen Immobilienfonds

Ein Blick auf die weltweiten Immobilienmärkte zeigt rückläufige Preise. Trotz dieser Entwicklung glaubt ein Experte von Commerz Real an die Stabilität und Sicherheit von offenen Immobilienfonds.

Europace Hauspreisindex enthüllt: Immobilienpreise in Deutschland rückläufig

In den letzten Monaten konnte in großen Teilen der Welt ein rückläufiger Trend bei den Immobilienpreisen beobachtet werden. Wie aus dem UBS Global Real Estate Bubble Index, welcher im September 2023 veröffentlicht wurde, hervorgeht, sind die Preise in den meisten der weltweit analysierten Metropolen in den vorangegangenen vier Quartalen gesunken. Dieser Trend wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter steigende Zinsen, höhere Baukosten und die inflationsbedingte Zurückhaltung bei Immobilienkäufen, wie die Sparkasse berichtet.

Ein Blick auf die Daten des Europace Hauspreisindex für den Monat August bestätigt diese Entwicklung auch für den deutschen Markt. Die Zahlen zeigen, dass für Immobilien in Deutschland ein Preisrückgang zu verzeichnen ist. Im Zeitraum von Juni 2022 bis August 2023 sind die Preise für Immobilien in Deutschland um 6,71 Prozent gesunken.

Commerz Real-Experte erwartet keine “relevanten Abwertungen”

Die jüngsten Preisrückgänge auf dem Immobilienmarkt mögen Anlass zur Sorge geben, aber Experten bleiben zuversichtlich, dass Investitionen in offene Immobilienfonds weiterhin eine attraktive Möglichkeit bieten, um langfristig Vermögen aufzubauen und Risiken zu minimieren.

Trotz der globalen rückläufigen Preisentwicklung und der damit verbundenen Unsicherheiten glaubt André Krüger, Senior Key Account Manager Sales NonBanks bei Commerz Real, fest an die Stabilität und Sicherheit von offenen Immobilienfonds. In einem Gespräch mit TiAM Fundresearch betonte Krüger, dass er keine “relevanten Abwertungen” bei diesen Fonds erwartet. Dieses Vertrauen basiert seiner Aussage nach auf der langfristigen Stabilität und Diversifizierung, die offene Immobilienfonds bieten können. Trotz der aktuellen Herausforderungen auf dem Immobilienmarkt sind sie nach Ansicht von Krüger nach wie vor eine solide Anlageoption.

Börsenkurse liegen unter Ausgabepreisen

Im Gegensatz zu der Einschätzung des Commerz Real-Experten André Krüger gibt es auch Ansichten, welche die zukünftige Entwicklung von offenen Immobilienfonds kritisch betrachten. So berichtet Michael Thaler, Vorstand der Top Vermögen in Starnberg, bei Focus-online beispielsweise, dass in dieser Anlageklasse Kursverluste zu befürchten sind.

Angesichts zahlreicher Herausforderungen, welche sich negativ auf die Wertentwicklung offener Immobilienfonds auswirken können, sei es überraschend, dass zahlreiche Fondsbetreiber für ihre Produkte nach wie vor Höchstkurse ausweisen, so der Experte. Die Tatsache, dass die Börsenkurse vieler offener Immobilienfonds deutlich unter den Ausgabepreisen der Fondsbetreiber notieren, sei laut Thaler ein Indiz dafür, dass die Bewertungen der Immobilien durch die Fonds nicht mehr aktuell sind.

