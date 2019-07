Expo 2020: Dubais Luxus-Immobilienmarkt arbeitet auf Hochtouren

In Dubai wird mit Hochdruck an den Vorbereitungen für die Weltausstellung im nächsten Jahr gearbeitet – auch an zahlreichen Luxus-Immobilien.

Dubais Luxus-Immobilienmarkt arbeitet auf Hochtouren daran, zahlreiche luxuriöse Wohneinheiten bis zur internationalen Weltausstellung, der Expo 2020, fertigzustellen. Ende Oktober 2020 bis Anfang April 2021 werden 192 Länder in Dubai erwartet. Das Motto der Ausstellung lautet „Connecting Minds, Creating the Future“ (dt. Köpfe verbinden, Zukunft schaffen). Dabei sind insbesondere die Themen Sustainability, Mobility und Opportunity (dt. Nachhaltigkeit, Mobilität und Chancen) von großer Bedeutung.

Hoffnung für den Immobilienmarkt

Seit dem Einbruch der Ölpreise im Jahr 2014 befinden sich auch die Immobilienpreise in Dubai im Rückgang – etwa 20 Prozent sind sie in den letzten vier Jahren gesunken. Im Hinblick auf die im nächsten Jahr beginnende Weltausstellung ist der Wohnungsbau jedoch nach wie vor stark: Über 100.000 neue Einheiten sollen bis Oktober 2020 fertiggestellt werden.

Ein Großteil der Analysten ist sich daher sicher, dass sich die Immobilienpreise in der Luxus-Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate vor der Expo 2020 stabilisieren werden, berichtet Mansion Global. „Dubai 2020 wird nicht nur für Dubai, sondern für die gesamte Region von Bedeutung sein, und alle werden von der Expo 2020 profitieren. Wir wollen auch wirklich sicherstellen, dass diese Veranstaltung ein Erfolg wird“, erklärte Scheich Ahmad ibn Said Al Maktum, Geschäftsführer und Vorsitzender der Emirates Group und Vorsitzender von Dubai World.

„Meiner Meinung nach wird das Jahr 2019 weiterhin ein Käufermarkt mit großen Chancen für Investoren und Endverbraucher bleiben. Zu den wichtigsten Faktoren, die den aktuellen Markt 2019 positiv beeinflussen werden, gehört das derzeitige Interesse internationaler Käufer und institutioneller Investoren, insbesondere aus China“, zitiert Mansion Global den Luxus-Vertriebsleiter von Luxhabitat, Andrew Cleator. „Darüber hinaus hat die Regierung in letzter Zeit die diplomatischen und internationalen Geschäftsbeziehungen mit vielen Ländern verstärkt, um sowohl die Touristen- als auch die Bevölkerungszahl zu erhöhen.“

Im Folgenden einige Beispiele für sich im Bau befindliche oder bereits fertiggestellte Luxus-Immobilien. Angesichts des Mottos der Expo 2020 legen all diese Luxus-Projekte großen Wert auf intelligente Technologien im Einklang mit Nachhaltigkeitsaspekten.

Bluewaters Residences

Auf der BlueWater Island, einer neuen künstlichen Insel Dubais, auf der auch das weltweit größte Riesenrad Ain Dubai steht, das zum Start der Expo 2020 eröffnen soll, entstehen zurzeit die Bluewaters Residences. Das Projekt besteht aus 10 mittelgroßen Türmen mit 698 Ein-, Zwei- und Dreizimmerwohnungen, 4 Penthouses sowie 17 Stadthäusern. All diese Einheiten bieten einen atemberaubenden Blick auf das Meer und das Ain Dubai. Die Penthouses bestechen sogar über eine 360-Grad-Aussicht auf den Persischen Golf, das wohlhabende Wohnviertel Marina, das Ain Dubai sowie die Skyline von Dubai. Daneben entstehen zahlreiche Parks und weitere Freizeiteinrichtungen.

Palace Residences

Ein weiteres Luxus-Projekt sind die Palace Residences im Herzen des Dubai Creek Harbour. Direkt am Wasser gelegen, mit Blick auf den Dubai Creek Tower – das höchste Gebäude der Welt, das im nächsten Jahr fertiggestellt werden soll – entsteht ein 44-geschossiger Turm bestehend aus 587 Ein-, Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen. Annehmlichkeiten wie ein Pool und eine Lounge auf dem Dach, ein Fitnessstudio, 24/7-Concierge-Service, Spa, Besprechungsräume, Restaurants und ein Parkservice werden den künftigen Bewohnern das Leben erleichtern.

The Residences JLT

Im Stadtteil Jumeirah Lake Towers, nahe Dubais Finanzzentrum, diverser Schulen und Universitäten, Einkaufszentren, Stränden und Restaurants, entsteht The Residences JLT. Das gemischt genutzte Gebäude besteht aus 46 Stöcken – 17 Stockwerke für das Taj Hotel, ab dem 20. Stock entsteht Wohnraum. Die 80 luxuriösen Zwei-, Drei-, Vier- und Fünfzimmerwohnungen sowie eingeschossige Penthouses verfügen über bodentiefe Panoramafenster mit Blick auf die Skyline sowie eine Loggia, Terrasse oder einen Balkon. Einige der Wohneinheiten bieten zudem separate Räume für die Chauffeure. Geboten werden den künftigen Einwohnern ein Fitnesscenter, Yogaraum, Behandlungsräume, ein Pool auf dem Dach und auch ein 24-Stunden-Concierge.

Tonino Lamborghini Residences

Mit Blick auf die Expo 2020 sollen auch im Bezirk Meydan fast 8.000 neue, hochwertige Eigentumswohnungen entstehen. Endgültig fertiggestellt werden soll das Projekt Tonino Lamborghini Residences im Jahr 2024. Es vereint intelligente Technologien, zeitgenössisches Design und grüne Landschaften. Neben den Ein-, Zwei- und Dreizimmerwohnungen entstehen ein Business Center oder auch ein Clubhaus. Darüber hinaus wird es Annehmlichkeiten wie ein Personal Trainer, ein Golf-Service, ein Shuttle-Service zur Dubai Mall sowie zum Flughafen und auch ein 24/7-Concierge-Service geben.

Tilal Al Ghaf

Nahe der Hessa Street und der Sheikh Zayed Bin Hamdan Al Nahyan Street entsteht das in Phasen fertiggestellte Tilal Al Ghaf. Nach über 10 Jahren Entwicklung und Bau soll es im Jahr 2027 komplett sein. Dort entstehen 6.500 Eigentumswohnungen, Bungalows, Reihenhäuser und Luxus-Villen in vier verschiedenen Stadtteilen. Zwei davon, Serenity und Harmony, wurden bereits eröffnet. Während Serenity 40 Luxus-Villen mit 5 oder 6 Schlafzimmern beherbergt, können in Harmony einstöckige Bungalows bis hin zu dreistöckigen Familien-Villen bezogen werden. Das dritte Quartier, Beachside Residences, wird über Studios und Ein- bis Dreizimmerwohnungen verfügen. Zudem sind lange Wander- und Radwege, eine nur für die Anwohner gedachte Schwimmlagune, Strandpromenaden, Einzelhandelseinheiten, ein Boutique-Hotel, Kindergärten und eine Schule, eine Gesundheitsklinik sowie weitere Freizeiteinrichtungen in Planung.

Mit diesen Luxus-Immobilien der Superlative, die allesamt die Themen Sustainability, Mobility und Opportunity in hohem Maße berücksichtigen, rüstet sich Dubai für die internationale Weltausstellung 2020.

Bildquellen: Luciano Mortula – LGM/Shutterstock.com