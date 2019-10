EXPO REAL 2019 – Die Trends der Immobilienbranche

Am 7. Oktober hat die alljährlich stattfindende EXPO REAL wieder ihre Pforten geöffnet. Wir waren vor Ort und haben uns nach den neuesten Trends und Themen in der Immobilienbranche erkundigt.

Die internationale Fachmesse für Immobilien und Investitionen findet in diesem Jahr vom 7. bis zum 9. Oktober auf dem Messegelände in München statt. Mehr als 2.000 Aussteller aus über 30 Ländern präsentieren sich bei der EXPO REAL 2019 in insgesamt sieben Hallen. Bei der größten B2B-Fachmesse in Europa geht es um Produkte, Dienstleistungen und Services rund um die gesamte Wertschöpfungskette der internationalen Immobilienbranche.

Immobilienbranche im Wandel

Wie seit einiger Zeit immer deutlicher wird, steht die Immobilienbranche vor einer Transformation. Das Innovationstempo beschleunigt sich rasant – die Märkte verändern sich, es entstehen neue Herausforderungen. Besonderer Fokus wird bei der diesjährigen EXPO REAL daher auf das Thema Innovationen gelegt. „Innovationskultur ist in unserer DNA verankert“, erklärte beispielsweise Steffen Szeidl von Drees & Sommer. Speziell dazu wurde sogar eine zusätzliche Halle eröffnet: Die NOVA3. „Das Thema Innovation hat sich zu einer substanziellen Säule der Messe entwickelt. Deshalb haben wir jetzt mit der Halle NOVA3 einen zentralen Anlaufpunkt für Aussteller wie Besucher“, erläuterte Klaus Dittrich, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe München. „In der neuen Halle bündeln wir innovationsaffine und Technologie-Unternehmen sowie die entsprechenden Themen in verschiedenen Foren. Damit haben wir einerseits einen zentralen Anlaufpunkt für alle geschaffen, die an Innovationen und technologischen Entwicklungen interessiert sind, andererseits in den bisherigen Hallen mehr Platz für andere Aussteller geschaffen.“

Im Mittelpunkt von NOVA3 stehen insbesondere Themen und Trends für PropTechs sowie innovationsorientierte Unternehmen. Die Aussteller sind demnach sowohl Start-ups als auch Grown-ups, die großen Wert auf Innovationen, neue Technologien sowie den digitalen Wandel legen.

Auch das Thema Digitalisierung kommt auf der Messe in diesem Jahr nicht zu kurz, denn insbesondere auch in der Immobilienbranche werden Konzepte und Technologien im Bereich der Digitalisierung aktiv diskutiert. Diskussionsthemen sind auf der EXPO REAL unter anderen Datenstrukturen, Prozesse, die Datenvernetzung sowie zugleich die Transparenz in diesem Bereich. Passend dazu findet ein Austausch im Real Estate Innovation Forum, einer eigens zu diesem Zweck geschaffenen Plattform, statt.

Klimaschutz und Nachhaltigkeit als wichtige Trends

Neben Innovationen und Digitalisierung dreht sich die EXPO REAL 2019 vor allem auch um die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Das Thema Klima- und Umweltschutz stellt Städte und die Immobilienbranche vor große Herausforderungen. Gebäude produzieren tonnenweise CO2 – der Ausstoß muss rasant gesenkt werden bis hin zur Neutralität. Es müssen neue Anreize geschaffen werden, neue Regulierungen entstehen. Klimapolitische Rahmenbedingungen werden zum maßgeblichen Einflussfaktor in der Branche. Auch an dieser Stelle wird wieder deutlich, wie eng die einzelnen Themen miteinander vernetzt sind. Denn auch die Digitalisierung kann für den Klimaschutz genutzt werden.

Die Zukunft der Immobilienbranche

Neben dem Fokus auf bezahlbares und verantwortungsvolles Bauen und Wohnen sowie klimapositive Gebäude geht es auch um die Zukunft der Branche. Die Ressourcen sind knapp, die Industrie ist für einen großen Teil der Verschmutzung verantwortlich. Die Verknappung nimmt zu. Darum wird es immer wichtiger, nachhaltig zu leben und veränderte Kulturen, Prozesse und Technologien zu berücksichtigen – auch beim Hausbau, der Bauplanung sowie der Raumplanung.

