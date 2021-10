Fast ganzer Ort für eine halbe Million Euro versteigert

Der Ortsteil Rohrkrug der Gemeinde Galenbeck ist im Paket unter den Hammer gekommen – alle fünf Mehrfamilienhäuser des Orts wurden zusammen an einen neuen Eigentümer verkauft.

Ortsteil fast vollständig versteigert

Alle fünf Mehrfamilienhäuser des Ortsteils Rohrkrug der Gemeinde Galenbeck (Mecklenburgische Seenplatte), fast der gesamte Ort also, haben bei einer Versteigerung den Eigentümer gewechselt, wie die Zeit berichtet. Der Sprecherin der Deutschen Grundstücksauktionen AG (Berlin) zufolge lag das erste Gebot bei 425.000 Euro, der Zuschlag wurde bei 515.000 Euro erteilt.

Der auf einem etwa 12.000 Quadratmeter fassenden Grundstück gebaute Immobilien-Komplex besteht aus insgesamt 17 Wohnungen, die ungefähr drei Viertel der Einwohner von Rohrkrug als Zuhause dienen. Der kleine Ort liegt recht abgelegen am Naturpark am Stettinger Haff und befindet sich in der Nähe des Galenbecker Sees. Dieser stellt ein wichtiges Rastgebiet für Kraniche, Graugänse und andere Zugvögel dar.

Zwar abseits gelegen, aber schon Glasfaseranschluss

Wie das lokale Netzwerk „Wir sind Müritzer“ berichtet, sind bisher von den 17 Wohnungen bisher 15 mit jährlichen Einnahmen von 54.800 Euro vermietet. Das Gebiet wird im Herbst von bis zu 20.000 Kranichen als Rastplatz genutzt, mehr als im Müritz-Nationalpark am Rederangsee. Ein weiterer großer Pluspunkt für Rohrkrug ist, dass trotz der Randlage zwischen Friedland und Strasburg bereits Glasfaserkabel angeschlossen ist. Damit ist Rohrkrug Rockow und auch einigen Dörfern an der Müritz voraus – dort wartet man noch immer vergeblich auf den Glasfaseranschluss.

Obwohl dem Nordkurier zufolge noch immer Renovierungs- und Sanierungsbedarf besteht, war der Preis bei der Auktion in Berlin in kleinen Schritten immer weiter nach oben getrieben worden. Nach Angaben des Bürgermeisters Jörn Steike war die Gemeinde nicht in der Lage gewesen, selbst mitzubieten.

