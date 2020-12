Ferienimmobilien bei den Deutschen so beliebt wie nie zuvor

Deutsche suchen im Krisenjahr 2020 vermehrt nach Ferienimmobilien, wie eine Handelskontor-Studie ermittelt hat. Doch nicht nur die Suchanfragen sind in diesem Jahr gestiegen, sondern auch die Anzahl der privat genutzten Urlaubsimmobilien.

Anzahl der privaten Ferienimmobilien steigt in 2020

Aufgrund der Corona-Pandemie war die deutsche Bevölkerung im Jahr 2020 gezwungen, vermehrt in den eigenen vier Wänden zu verweilen. Der politisch veranlasste Lockdown im Frühjahr des Jahres hat in einigen Deutschen eine Sehnsucht erweckt. So ist der Wunsch nach einer eigenen Ferienimmobilie im Krisenjahr auf ein Allzeithoch geklettert, wie eine Studie von Handelskontor ermittelt.

Demnach suchten 2020 so viele Menschen wie noch nie nach einer käuflichen Ferienimmobilie auf Google und einige der Suchenden schlossen im Anschluss auch entsprechende Käufe ab.

2019 konnten insgesamt 1,04 Millionen Deutsche eine Ferienimmobilie ihr Eigen nennen, diese Zahl ist 2020 auf 1,26 Millionen gestiegen, also um 21,15 Prozent. 2018 lag die Zahl noch bei 980.000 Bundesbürgern, nachdem sie im Vergleich zum Vorjahr 2017 bei einer Million Menschen gelegen hatte. Dabei bestrebt ein größer werdender Anteil an, das Ferienobjekt für den eigenen Bedarf zu nutzen.

Trend-Score erreicht Höchststand im August

Der durch Handelskontor ermittelte Google-Trend-Score stellte heraus, dass die Menschen vor allem im August – also im Zeitraum der Sommerferien – nach besagten Objekten recherchierten. Hier war ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 54 Prozent zu erkennen.

Bei dem Trend-Score wurden die Suchbegriffe „Ferienhaus Kaufen“ als Referenz verwendet, woraus über den Betrachtungszeitraum ein relativer Score errechnet werden konnte, sodass dem Höchstwert im August 2020 ein Score 100 von 100 zugeordnet wurde.

Der Trend-Score lässt hierbei deutlich erkennen, dass seit 2004 – also dem Betrachtungszeitraum – noch keine derart hohe Nachfrage bestand, wie im August 2020. In den Folgemonaten sank die Nachfrage nach Ferienimmobilien wieder erheblich und erreichte zuletzt einen Score von 48, gemessen am besagten Höchststand.

Wie die Studie herausstellt, ist zwar die Nachfrage nach Ferienobjekten gestiegen, die Anzahl der vermieteten und gewerblich genutzten Ferienimmobilien ist allerdings zurückgegangen. 2019 wurden noch 11.397 Ferienhäuser gewerblich genutzt, während in diesem Jahr nur noch 11.328 vermietet wurden – ein Rückgang um 0,61 Prozent.

Handelskontor-Herausgeber Raphal Lulay kommentiert die Ergebnisse gegenüber Cash-Online folgendermaßen: „Die Nachfrage nach Ferienimmobilien erhöhte sich im Angesicht von Kontakt- und Reisebeschränkungen erheblich […]. Besonders groß ist der Nachfrageanstieg in den Urlaubsregionen an der Ost- und Nordsee sowie im bayrischen Wald.“

Bildquellen: Stuart Monk/Shutterstock.com