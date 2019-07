Frogmore Cottage: Das ist das neue Zuhause von Harry und Meghan

Auf dem Frogmore Anwesen in Windsor haben Prinz Harry und Herzogin Meghan ihr neues Zuhause gefunden – ein altes Landschloss. Dieses musste allerdings zunächst aufwendig saniert werden.

Und das war nicht gerade günstig. Wie aus kürzlich veröffentlichten Statistiken zu den Ausgaben der Royals hervorgeht, wurden zu diesem Zweck Steuergelder in Höhe von 2,4 Millionen Britischen Pfund (etwa 2,7 Millionen Euro) ausgegeben.

Stark renovierungsbedürftiges Landschloss

Das Frogmore Cottage in Windsor befindet sich in direkter Nachbarschaft zur Queen, die Harry und Meghan das Anwesen geschenkt haben soll, auf dem Gelände des Schloss Windsor. An dem stark renovierungsbedürftigen Landschloss sei allerdings „einige Jahre“ nichts gemacht worden, berichtete der königliche Buchhalter Michael Stevens. Es habe daher eine aufwendige Sanierung stattgefunden, um „die langfristige Zukunft der Immobilie zu garantieren“. Harry und Meghan selbst sollen aber „im Wesentlichen alle Einrichtungsgegenstände“ bezahlt haben, so Stevens weiter.

Luxus-Anwesen für royales Baby

Das Frogmore Cottage, das seinen Namen den Fröschen, die einst im nahegelegenen sumpfigen Gebiet lebten, zu verdanken hat, wurde um 1690 erbaut. Die Immobilie war eigentlich kein Einfamilienhaus, es befanden sich mehrere unterteilte Wohnungen darin, was umfangreiche Umbauarbeiten vor dem Einzug der Royals notwendig machte.

Nun soll das Landschloss neben einer luxuriösen Küche auch einen Mutter-Baby-Yoga-Raum beinhalten. Die alten viktorianischen Dielen mussten ausgetauscht werden, neue Leitungen und Heizungsrohre verlegt werden. Das Zimmer von Baby Archie soll in hellen und geschlechtsneutralen Farben – weiß und hellgrau – gehalten sein, wie aus einigen britischen Medien hervorgeht. Laut „Daily Mail“ soll außerdem Meghans Freundin Victoria Beckham beim Interieur unterstützt haben. Darüber hinaus sollen auch Plakate und Kunstwerke aus Meghans früherer Wohnung in Toronto nun im Landschloss ihren Platz gefunden haben, schrieb „The Mirror“. Und auch dem Garten des Frogmore Cottage soll viel Aufmerksamkeit zugekommen sein. Meghan wolle, dass ihr Sohn viel Zeit in der Natur verbringe, berichtete die Zeitung weiter. Daher wurden eine Schaukel sowie weitere Elemente angebracht. Das Landschloss ist umgeben von riesigen Rasenflächen, alten Bäumen und sogar einem eigenen See.

Besonderer Ort für Harry und Meghan

Harry und Meghan sind im Frühjahr von London nach Windsor gezogen, da sie dort mehr Platz mit ihrem Baby Archie hätten, lautete die offizielle Begründung. „Windsor ist ein ganz besonderer Ort für Ihre königlichen Hoheiten, und sie sind dankbar, dass ihre offizielle Residenz auf dem Anwesen liegen wird“, heißt es außerdem in einer Erklärung des Kensington Palace. Denn das Paar hatte auf dem Anwesen seine abendliche Hochzeitsfeier im vergangenen Jahr ausgerichtet.

Gerüchten zufolge sollen die beiden aber auch etwas Abstand zu Prinz William und dessen Frau Kate gesucht haben und sich deshalb zu dem Umzug nach Windsor entschieden haben.

