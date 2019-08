Für 65,8 Millionen Dollar: Sting erwirbt Luxus-Penthouse in New York

Der britische Sänger Sting hat sich in New York, unweit des Central Parks, eine neue Luxus-Immobilie gekauft und damit den größten Immobilienkauf des Monats getätigt.

Luxus-Wohnung nahe des Central Parks

Die neue Penthouse-Wohnung in New York erstreckt sich über die oberen drei Etagen eines 18-stöckigen Wohnturms. Aufgrund der hervorragenden Lage südlich des Central Parks kann der Sänger einen atemberaubenden Panorama-Blick über den Park genießen. Die Luxus-Immobilie befindet sich in 220 Central Park South – zwischen dem Columbus Circle und dem Plaza-Hotel gelegen. Auf 540 Quadratmetern verteilen sich drei Schlaf- sowie fünf Badezimmer. Der Gebäudekomplex, in dem sich Stings neue Luxus-Wohnung befindet, bietet außerdem Annehmlichkeiten wie ein Spa und ein großer Fitnessclub. Außerdem – und für den Sänger sehr wichtig – verfügt das Gebäude über eine gesicherte, nicht einsehbare Zufahrt.

Teuerster Immobilienverkauf in NY

Der Kaufpreis für die 3-stöckige Wohnung betrug wohl 65,8 Millionen Dollar. Damit dürfte es der teuerste Immobilienkauf der Metropole im Juli gewesen sein, wie die „New York Times“ berichtet. Dies dürfte für den Sänger allerdings kein Problem darstellen, denn wie Spiegel Online erklärt, gehört er trotz seiner 67 Jahre noch immer zu den am besten verdienenden Musikern weltweit.

So hatte sich der britische Sänger im vergangenen Jahr bereits eine Wohnung in New York für 50 Millionen Dollar gekauft, die in unmittelbarer Nähe zu dem neu erworbenen Penthouse liegt.

