Geburtshaus von Marvel: Christopher Markus verkauft sein Anwesen in LA Das Luxus-Zuhause von Christopher Markus und zugleich Geburtshaus zahlreicher Marvel-Filme in Los Angeles steht zum Verkauf. Berühmtes Anwesen für rund 2 Millionen US-Dollar Für 1,995 Millionen US-Dollar können Fans das Anwesen des Hollywood-Drehbuchautors und -Produzenten Christopher Markus erwerben. Die im Jahr 1988 fertiggestellte Immobilie befindet sich in Silverlake, Los Angeles. Ursprünglich wurde sie vom Architekten Steven Hill als sein Privathaus entworfen. Hill verkaufte es 1999 dann aber. Bis 2005 wechselte das Anwesen mehrmals den Besitzer, bevor Markus es dann für rund 1,03 Millionen US-Dollar erwarb, berichtet Mansion Global. Der „Gipfel der Welt“ Das Haus verfügt über eine Grundfläche von rund 260 Quadratmetern. Ein mehrstöckiger, loftartiger Hauptraum sowie drei Schlafzimmer gehören ebenso zur Immobilie wie vier Badezimmer. Neben hohen Decken sorgen Parkettböden und Panoramafenster, die einen atemberaubenden Blick auf LA bieten, dafür, als fühle man sich „auf dem Gipfel der Welt“, erklärt Markus. Natürlich dürfen auch mehrere Kaminöfen nicht fehlen. „Was mich zum Haus hingezogen hat, war die Gesamtgestaltung“, so der 49-Jährige. Insbesondere das freistehende Studio – ein Gästehaus gegenüber des Haupthauses – hätte es ihm angetan, dieses habe er intensiv als Arbeitsraum mit seinem Schreibpartner Stephen McFeely genutzt, heißt es bei Mansion Global weiter. „Wir haben da drin mindestens acht Filme geschrieben“, einschließlich aller Marvel-Filme, an welchen das Duo gearbeitet hat. grundbesitz global Der weltweite Immobilienmarkt bleibt weiterhin attraktiv. grundbesitz global investiert weltweit in Gewerbeimmobilien aus den Bereichen Büro, Logistik und Einzelhandel. Warum das für Privatanleger interessant ist. Ruhiges Plätzchen Auch das riesige Grundstück sowie die Lage schätzte Markus sehr. „Es ist 30 Sekunden vom Sunset Boulevard entfernt, aber mental ist es Meilen entfernt.“ So könne man die Ruhe genießen, abseits der hektischen Stadt. Der Hollywood-Drehbuchautor erinnert sich an viele schöne Momente in diesem Haus. „Ich entwickelte mich von einem halbwegs etablierten, aber kleinen Schriftsteller und einsamen, alleinstehenden Mann zu einem etablierten Schriftsteller und Vater, während ich da drin war“, zitiert ihn Mansion Global. Neues Zuhause für die Familie Nun suchten er und seine Frau aber nach einem familienfreundlicheren Haus, das näher an der Schule ihrer Tochter liege, heißt es. Zudem wolle Markus ihr das Radfahren beibringen, das auf einer flachen Straße wohl aber deutlich einfacher wäre, witzelt der Produzent. „Es hat sich gut um mich gekümmert“, sagte Markus schließlich noch über das Haus. Nun hoffe er, dass er einen Käufer finde, der sich gut um das Haus kümmern werde. Bildquellen: Linda Armstrong/Shutterstock.com

