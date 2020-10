Dass es Immobilien auch bei eBay Kleinanzeigen gibt, wissen nicht viele – und gerade dies ist der Vorteil für Interessenten. Pachten, Mieten, Kaufen: Alles wird angeboten.

Auf eBay Kleinanzeigen kann man bekanntlich alles kaufen – von Kleidung über Spielzeug und Einrichtungsgegenständen sogar bis hin zu Haustieren jeglicher Art. Verhältnismäßig unbekannt ist allerdings, dass das Portal auch eine eigene Immobiliensparte anbietet.

Immobiliensparte bei eBay Kleinanzeigen seit fünf Jahren im Kommen

Immobilien gibt es bei eBay in Massen. Was zunächst seltsam erscheint, macht eigentlich Sinn: Ein Portal für Kleinanzeigen bietet Privatpersonen auch die Möglichkeit, Immobilien zu verkaufen, zu vermieten, zu tauschen oder zu verpachten. Die FAZ hat ein Interview mit Frederik Freund, Leiter der Immobiliensparte bei eBay Kleinanzeigen, geführt.

Freund erklärt, dass der momentan größte Vorteil der Immobiliensuche über eBay Kleinanzeigen sei, dass nicht so viele Menschen von dem Angebot wüssten. Das erleichtert denjenigen, die auf eBay Immobilien suchen, den Erfolg.

Doch dies ändert sich gerade, so Freund: Nachdem die Immobiliensparte schon von Anfang dabei gewesen sei, sei sie in den letzten fünf Jahren deutlich bekannter und beliebter geworden – zum Glück der Anbieter, denen dadurch wohl mehr Interessenten entgegenkommen.

Von Auslandimmobilien über Villen und Bahnhöfe bis zum Bunker

Und die Anbieter sind kreativ, ihre Angebote sehr verschieden – genau deswegen ist für jeden was dabei: Es gibt Villen, Ferienhäuser, Luxusgebäude, leerstehende Hotels in Griechenland und Wohnhäuser zum Kauf, aber auch Mietobjekte. Business Insider berichtet sogar von alten Bahnhöfen, Bunkern und einem Bordell, die zum Verkauf gestanden haben sollen.

Damit nicht jeder Suchende all diese Angebote durchforsten muss, gibt es wie auf eBay üblich Suchkriterien und -filter. So kann etwa explizit nach Auslands-, Wohn- und Gewerbeimmobilien oder gleich ganzen Grundstücken gesucht werden. Auch den Filter “Versteigerungstermin” oder die Möglichkeit, nur auf Echtheit geprüfte Immobilien angezeigt zu bekommen, gibt es. Gleich zu Beginn der Suche muss natürlich angegeben werden, ob man kaufen, mieten oder pachten möchte.

Einen ungewöhnlichen Aspekt der Suchkriterien gibt es allerdings auch: Unter dem Stichpunkt “Lieferoptionen” kann man – muss aber nicht –filtern, ob Click & Collect oder ein kostenloser Versand möglich sein sollen.

Auch möglich ist es natürlich, ein Gesuch einzustellen. Dann melden sich mit etwas Glück die Bietenden beim Interessenten.

Nirgendwo so viele private Anbieter: eBay gehört zu den größten Immobilienportalen

Anbietern wird als Anreiz gegeben, gleich zwei Anzeigen kostenfrei zu schalten – außerdem wird inserieren bequem gemacht: Für Verkaufsobjekte werden keine Angaben zur Miethöhe gefordert und es ist möglich, ganz offiziell zwischen Festpreis, Verkauf auf Verhandlungsbasis und “zu verschenken” zu wählen.

Natürlich möchte eBay auch vom erfolgreichen Immobilienhandel der Kleinanzeigen-User profitieren: Für höhere Verkaufschancen können Anbieter besondere Features nutzen, die Inserate hervorheben oder sie beispielsweise immer wieder nach oben in die Liste der Suchergebnisse verschieben – diese Features sind jedoch kostenpflichtig.

eBay Kleinanzeigen gehört neben Immobilienscout24 und Immowelt zu den drei größten deutschen Immobilienportalen, so die Zeit & Wert Maklersocietät. Deswegen gibt es wie bei den anderen Portalen auch einen vermutlich sehr lohnenswerten Trick für Suchende, Freund verrät ihn im FAZ-Interview: Es gibt für angemeldete User das unbekannte – und kostenfreie – Feature, einen Suchauftrag anzulegen, der Filter wie Standort, Preis & Co. berücksichtigt. Wird ein neues Angebot, welches die Kriterien erfüllt, inseriert, bekommt der User eine Nachricht und hat so noch vor möglichen Konkurrenten die Chance zur Kontaktaufnahme.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com