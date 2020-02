Gold und Marmor: Das ist Europas größte Luxus-Suite

Die Royal Residence in der obersten Etage des Hotel Atlantis öffnet seine Türen und offenbart Marmor, Gold und eine atemberaubende Luxusausstattung.

Luxus in Zürich

Das Luxushotel Atlantis in Zürich verfügt über 95 Zimmer und Suiten, einen Innen- sowie Außenpool, ein Spa und einen Friseursalon. Auf einer Gesamtfläche von fast 2.000 Quadratmetern befinden sich zwei Restaurants, darunter das mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete „Ecco“. Die größte Besonderheit ist jedoch in der obersten Etage des Hotels zu finden: die Suite Royal Residence. Mit einer Größe von über 20.000 Quadratmetern ist es die größte und wohl luxuriöseste Suite in Europa. Ursprünglich wollte dort der ehemalige Emir von Katar, Khalifa bin Hamad Al Thani, einziehen. Heute ist die Suite auf Anfrage buchbar und bietet jeden erdenklichen Luxus.

Die Royal Residence

Lange blieb die Suite ein Geheimnis, doch mittlerweile kann sie auf Anfrage sogar gemietet werden, wie stern.de berichtete. Die Royal Residence ist nicht nur die größte, sondern wahrscheinlich auch die extravaganteste Luxushotelsuite Europas. Das dreiflügelige Penthouse erstreckt sich über die gesamte oberste Etage des Hotels und ist von einer 830 Quadratmeter großen Außenterrasse umgeben. Das Innendesign ist eine Kombination aus klassischen französischen Möbeln und aufwendiger Handwerkskunst und bildet einen Kontrast zu der eleganten, modernen Ästhetik der anderen 95 Zimmer des Hotels. Marmorböden, vergoldete Details und orientalische Designs runden das Bild der üppigen Luxussuite ab. Im Bad soll es zudem ein Bidet aus Alabaster geben, das allein einen mittleren fünfstelligen Betrag gekostet hat.

Tausend und eine Nacht

Die kunstvollen Möbel und die geschnitzten Kassettendecken schaffen eine Szene, die an “Tausend und eine Nacht” erinnert. Insgesamt acht Schlafzimmer und acht Badezimmer, zwei Aufenthaltsräume, eine Empfangshalle mit zwei privaten Aufzügen und ein geräumiges Esszimmer bietet die Royal Residence. Während des Aufenthalts stehen zudem rund um die Uhr ein Butler- und Reinigungsservice, ein eigener Koch, private Wellnessanwendungen und ein Concierge zur Verfügung. Damit der Luxus komplett wird, können die Gäste der Royal Residence einen Rolls-Royce-Shuttle-Service nutzen. Eine private Tiefgarage mit eigenem Aufzug garantiert dabei die größtmögliche Privatsphäre. Den Preis für eine Übernachtung erfahren interessierte Gäste nur auf Anfrage. Den Kaufpreis eines Wagens der oberen Mittelklasse sollte man laut stern.de aber einplanen und das pro Nacht.

Grund für den Bau

Ursprünglich wollte dort der ehemalige Emir von Katar, Khalifa bin Hamad Al Thani, einziehen. Aufgrund eines Putsches war er 1995 im Schweizer Exil geblieben und residierte daraufhin in einem Züricher Luxushotel. Als er 2004 auf das leerstehende Atlantis aufmerksam wurde, entschloss er sich dazu in das Hotel zu investieren. Der 70er-Jahre-Bau war einst das Szenehotel der Stadt gewesen, hatte in den 1990er-Jahren aber den Besitzer gewechselt und war schließlich als Unterkunft für Asylsuchende genutzt worden. Heute steht der Bau unter Denkmalschutz und wurde komplett saniert. Erst im Jahr 2015 wurde das Atlantis by Giardino als Designhotel im Retrolook wieder eröffnet und umfasst heute 95 Zimmer. Das oberste Stockwerk blieb jedoch vorerst für die Öffentlichkeit unzugänglich. Doch Khalifa bin Hamad Al Thani zog dort nie ein, da er kurz vor der Fertigstellung verstarb.

