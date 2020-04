Auch im Jahr 2020 will Google Milliarden investieren und den Ausbau der eigenen Infrastruktur fördern.

10 Milliarden US-Dollar

Google plant, in diesem Jahr 10 Milliarden US-Dollar in Büro- und Rechenzentren in 11 Bundesstaaten zu investieren, um Tausende von Arbeitsplätzen zu schaffen, berichtet CNBC. Laut dem Google-CEO Sundar Pichai und der Muttergesellschaft Alphabet Inc., wird in Rechenzentren und Standorte in den elf Bundesstaaten Colorado, Georgia, Massachusetts, Nebraska, New York, Oklahoma, Ohio, Pennsylvania, Texas, Washington und Kalifornien investiert. Damit würden die geplanten Investitionen etwas geringer als in 2019 ausfallen, denn für 2019 hatte der Konzern geplant, 13 Milliarden US-Dollar in größere Büro- und Rechenzentrum-Immobilien in 14 Bundesstaaten investieren zu wollen.

Daten Center

Insgesamt 13 Rechenzentren plant Google, im Jahr 2020 landesweit zu eröffnen oder zu erweitern. Zu den Erweiterungen von Rechenzentren im Süden gehören Standorte in Georgia, Texas, Virginia, Alabama, South Carolina und Tennessee. Im Mittleren Westen wird das Unternehmen ein neues Rechenzentrum in Ohio eröffnen und ein bestehendes Zentrum in Iowa erweitern. In Nebraska und Oklahoma werden erweiterte Rechenzentren entstehen und die Standorte in Oregon und Nevada werden erweitert.

Neue Büroräume

Google plant außerdem, in 19 Gemeinden neue Büros zu eröffnen oder den bereits vorhandenen Raum zu erweitern. Google Office-Erweiterungen sind für Minnesota, Wisconsin, Illinois und Michigan geplant. Das Unternehmen wird außerdem ein Google Operations Center in Mississippi eröffnen und seine Infrastruktur in Georgia, Florida und Virginia ausbauen.

Mehr Angestellte

Laut Pichai plant Google zusätzlich seine Belegschaft in Boulder, Colorado, in den nächsten Jahren zu verdoppeln. Ebenso will Google in diesem Jahr seinen Hudson Square Campus in Manhattan eröffnen, der laut Angaben des Unternehmens die Belegschaft in New York City bis 2028 verdoppeln könnte. Das Unternehmen erweitert außerdem sein Büro in Pittsburgh und ein größeres Büro in Cambridge befindet sich in der Entwicklung und zwei Büros in Texas sowie Büros in Oregon, Washington und Kalifornien werden erweitert.

Bildquellen: Uladzik Kryhin/Shutterstock.com