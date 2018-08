Im Geschäftsjahr 2017/2018 hat sich im Portfolio des offenen Immobilienfonds grundbesitz Fokus Deutschland einiges getan. Denn nun hat das Fondsmanagement den Erwerb von gleich drei Projektentwicklungen in den Städten Berlin, Heidelberg und Leipzig bekanntgegeben.

Der Erwerb des Portfolios mit den drei Immobilien fand laut DWS bereits im Dezember 2017 statt, wurde jedoch erst mit Grundsteinlegung des Projekts in Berlin am 27. April 2018 offiziell bekanntgegeben. Die Fertigstellung der Gebäude in den 3 Standorten wird zwischen April und Dezember 2019 erwartet.

Fonds verstärkt sich bei Wohnimmobilien

Mit den Ankäufen will der Fonds vor allem den Anteil an Wohnimmobilien im Portfolio erhöhen, denn bei allen drei Projektentwicklungen handelt es sich um Wohngebäude mit insgesamt rund 300 Wohneinheiten. Bislang investierte der Fonds vor allem in deutsche Immobilien aus den Bereichen Logistik, Büro, Hotel und Einzelhandel – mit nur 2,8 Prozent waren Immobilien aus dem Bereich Wohnen zuletzt recht schwach repräsentiert. Dieser Prozentsatz soll sich in Zukunft nun aber erhöhen.

Bei dem Objekt in Berlin handelt es sich um ein achtgeschossiges Wohngebäude mit rund 140 Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen im Stadtteil Hellersdorf, gut angebunden an das Berliner Zentrum. Der Bau dieser Wohnimmobilie inmitten eines bereits etablierten Wohngebiets hat vor kurzem begonnen und soll im Dezember des nächsten Jahres fertiggestellt werden. Die Immobilie soll anschließend Wohnungen von einer Größe zwischen 47 und 96 Quadratmetern beherbergen, zudem sind etwa 30 Parkplätze geplant. Auch diverse öffentliche Einrichtungen sind fußläufig zu erreichen.

Die Projektentwicklungen in Heidelberg und Leipzig sind währenddessen auf ein ganz spezielles Untersegment bei den Wohnimmobilien ausgelegt. Mit insgesamt rund 160 Ein- bis Zwei-Zimmer-Appartements sollen sich die Neubauten in diesen Städten an Studenten richten.

Alle drei Immobilien haben gemeinsam, dass es sich bei ihnen um Gebäude mit modernen Standards handelt, die sich in einer attraktiven Lage mit jeweils guter Anbindung an die lokale Infrastruktur befinden.

Studentisches Wohnen als wichtiger Trend

Im Portfolio von grundbesitz global – ebenfalls ein offener Immobilienfonds der DWS – ist bereits seit längerem ein Studentenwohnheim enthalten. Nun setzt auch das Fondsmanagement von grundbesitz Fokus Deutschland mit gleich zwei Objekten auf studentisches Wohnen – ein Thema, das laut Ulrich Steinmetz, Leiter des Bereichs der offenen Immobilienpublikumsfonds sowie der geschlossenen Fonds der DWS, für die Branche durch die jüngsten Entwicklungen im Bildungsbereich immer interessanter wird. Steinmetz sprach bereits im Herbst 2017 in einem Beitrag für den „Trendblog“ davon, dass vor allem in den Uni-Städten die Nachfrage nach studentischem Wohnraum steige und man daher im Portfoliomanagement zunehmend umdenken müsse. Mit den jüngsten Zukäufen setzt der grundbesitz Fokus Deutschland auf den bislang wenig verbreiteten Trend – und auf eine gute Vermietbarkeit der kleinen Appartements.

