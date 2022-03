Halifax House Price Index: Britische Hauspreise auf Rekordhoch

Wie der Halifax House Price Index veranschaulicht, befindet sich das Wachstum der Hauspreise in Großbritannien auf dem Höchststand seit Juli 2007. Außerdem verzeichnet der Durchschnittspreis für Häuser im Januar 2022 ein Rekordhoch.

Britische Hauspreise verzeichnen Rekordanstieg

Wie der Halifax House Price Index zeigt, sind die Hauspreise in Großbritannien in den Monaten Dezember und Januar im Jahresvergleich um ganze 9,7 Prozent gestiegen. Wie das Handelsblatt erklärt, erreicht der Anstieg der Hauspreise damit einen Höchststand seit Juli 2007. Die monatliche Preisveränderung geht jedoch zurück, wie der Halifax House Price Index zeigt. Während die Hauspreise im Dezember 2021 noch einen Anstieg von 1,1 Prozent verzeichneten, sind es im Januar 2022 nur noch 0,3 Prozent. Damit ist der monatliche Preisanstieg der niedrigste seit Juni 2021. Der Durchschnittspreis für Häuser liegt im Januar bei einem Rekordhoch von 276.759 Pfund und ist damit etwa 24.500 Pfund höher als noch vor einem Jahr und 37.500 Pfund höher als vor zwei Jahren.

“Es wird erwartet, dass sich diese Situation kurzfristig verschärfen wird, da die Budgets der Haushalte durch den Anstieg der Lebenshaltungskosten noch stärker unter Druck geraten und die steigenden Zinssätze beginnen, sich auf die Hypothekenzinsen auszuwirken. Zwar wird das begrenzte Angebot an neuen Wohnungen auf dem Markt die Hauspreise weiterhin etwas stützen, doch ist es wahrscheinlich, dass sich der Anstieg der Hauspreise im nächsten Jahr erheblich verlangsamen wird.”, erklärt Russell Galley, Managing Director bei Halifax.

Regionale Hauspreisentwicklung

Am stärksten stiegen die Hauspreise 2022 im Jahresvergleich wie auch schon im Jahr 2021 in Wales. Zwar ging der Anstieg im Vergleich zum Dezember 2021 etwas zurück, dennoch liegt die Hauspreisinflation im Januar bei 13,9 Prozent. Der durchschnittliche Hauspreis in Wales liegt damit bei 205.253 Pfund. Den zweithöchsten Preisanstieg verzeichnet Nordirland, mit 10,2 Prozent. Der durchschnittliche Hauspreis liegt damit bei 170.982 Pfund. Auch Schottland verzeichnet weiterhin einen starken Preisanstieg. Mit einem Wachstum von 8,9 Prozent liegt der durchschnittliche Hauspreis bei 192.698 Pfund. In England war es vor allem die nordwestliche Region, die das stärkste Wachstum aufgewiesen hat. Mit einem Anstieg von zwölf Prozent liegt der Hauspreis im Durchschnitt bei 213.200 Pfund. London gilt als die schwächste Region im Vereinigten Königreich. Dennoch beschleunigte sich das Wachstum bereits den dritten Monat in Folge und liegt nun bei 4,5 Prozent.

Trotz Erstkäuferhoch steigt die Erschwinglichkeit nicht

Wie ein Pressebericht von Halifax zeigt, verzeichnete die Zahl der Erstkäufer im Jahresvergleich im Jahr 2021 eine Rekordrate von 35 Prozent. Insgesamt 409.370 Erstkäufer gab es im vergangenen Jahr. Und das, obwohl eine Analyse von Halifax veranschaulicht, dass die Erschwinglichkeit gering ist. Grund ist, dass die Hauspreise im Vereinigten Königreich schneller wachsen als die Einkommen. Seit 2011 ist die Erschwinglichkeit in allen Gemeinden bis auf drei gesunken. “Trotz einer Rekordzahl von Erstkäufern, die im vergangenen Jahr die Leiter erklommen haben, stehen jüngere Generationen immer noch vor erheblichen Hindernissen beim Erwerb von Wohneigentum, da die Anforderungen an die Anzahlung weiterhin hoch sind.”, erklärt Galley.

