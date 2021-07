Höchster Quadratmeterpreis: Arte Surfside schließt Krypto-Deal in Rekordhöhe ab

Kryptowährungen kommen in der Immobilienbranche als beliebtes Zahlungsmittel auf – zumindest in den USA. Dort wurde nun von Arte Surfside der größte Krypto-Immobilien-Deal der Geschichte der USA abgeschlossen.

Kryptowährungen werden immer beliebter – und kommen nun auch in der Immobilienbranche an. So wurden zwar bereits 2014 einzelne Grundstücke mit Bitcoin gekauft, doch erst in diesem Jahr hat beispielsweise das große Immobilienbüro von Nick Caruso den Schritt in Richtung BTC gewagt: Dieser gab im April bekannt, nun in Bitcoin zu investieren und die Kryptowährung “bald” auch als Zahlungsmittel für die Mieten zuzulassen. Er wird vom CNBC zitiert: “Wir glauben, dass Kryptowährungen bleiben werden. Wir glauben, Bitcoin ist für uns eine gute Investition.” Dasselbe denken offenbar auch Alex Sapir und Giovanni Fasciano, Gründer des Eigentumswohnungskomplex Arte Surfside in Miami Beach: Die beiden konnten Ende April mit dem Verkauf einer Wohnung einen Krypto-Deal in Rekordhöhe aufstellen.

Arte Surfside: Penthouse für 22,5 Millionen US-Dollar verkauft

Bei der verkauften Wohnung handelt es sich Forbes zufolge um eine Penthouse-Wohnung mit vier Schlafzimmern, vier Bädern und einer großen Terrasse mit Meerblick, insgesamt sind es wohl 5.067 Quadratmeter Wohnfläche. Verkauft wurde die Immobilie am 27. Mai dieses Jahres für 22,5 Millionen US-Dollar in einer unbekannten Kryptowährung. Damit hat Arte Surfside einen neuen US-weiten Rekord aufgestellt. Die Kryptowährung ist aufgrund einer Verschwiegenheitsvereinbarung zwischen Arte Surfside und der Käuferpartei ebenso wie der Name des oder der Käufer*in nicht für die Öffentlichkeit einzusehen. Die beiden Arte-Gründer hatten allerdings offenbar bereits rund einen Monat vor Abschluss des Deals bekannt gegeben, von nun an bei den Verkäufen der übrigen Wohnungen im Komplex verschiedene Kryptowährungen anzunehmen – darunter auch BTC und Ethereum.

Miamis Bürgermeister begeistert über die Transaktion per Kryptowährung

Die Wohnung liegt nach Angaben von Forbes nur einen Stock unter der Residenz von Ivanka Trump und Jared Kushner, der Quadratmeterpreis lag bei 1.450,50 US-Dollar – damit wurde neben dem Rekord des höchsten Krypto-Immobilien-Deals der USA auch der höchste Quadratmeterpreis in Miami Beach erzielt. Francis Suarez, Miamis Bürgermeister, wird von PR Newswire zum Verkauf wie folgt zitiert: “Miami wird genau dadurch die Stadt des Jahrhunderts werden, dass Kryptowährungen und neue Technologien in allen Bereichen […] gefördert werden. Arte ist dafür ein gutes Vorbild und ich wäre nicht überrascht, würden wir ähnliche Geschichten in der Zukunft wieder hören.”

Arte Surfside betrachtet Kryptowährungen als “Zukunft des Wohlstands”

Fasciano ist dem Portal zufolge der Meinung, dass “Kryptowährungen nicht nur funktionierende neue Assets [sind], sondern auch die Zukunft des Wohlstands.” Sapir erklärt diese Aussage genauer und begründet im gleichen Atemzug die Entscheidung Artes für eine Arbeit mit Kryptowährungen damit, dass die Hälfte aller Milliardäre Krypto-Milliardäre sei, sobald BTC mindestens 200.000 US-Dollar wert werde. Angesichts der medial gezeigten Begeisterung und Zuversicht aller Akteure im Bereich Krypto-Immobilien-Deals scheint es nicht allzu abwegig, dass – wie Suarez es bereits vorsichtig prognostiziert – in Zukunft in den USA mehr Immobilien-Transaktionen mit Kryptowährungen abgewickelt werden.

Bildquellen: Yuriy Shurchkov / Shutterstock.com