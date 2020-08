Im Trend – Kaufgelegenheiten bei europäischen Gewerbeimmobilien

Gerade bei internationalen Investoren außerhalb Europas rückte der europäische Markt für Gewerbeimmobilien in den vergangenen Jahren verstärkt in den Fokus. Geht es nach Indraneel Karlekar, Senior Managing Director bei Prinicipial Real Estate, dürfte das trotz der COVID-19-Krise so bleiben.

Zwar dürften seiner Ansicht nach aufgrund der kurzfristigen Abnahme der Mietnachfrage die Immobilienerträge für eine kurze Zeit moderater ausfallen. Langfristig jedoch prognostiziert er einen erneuten Mietanstieg und eine stetige Performance der Gewerbeimmobilien, sobald die Wirtschaft wieder aus eigener Kraft wächst.

Größe und Liquidität als Pluspunkte

Der europäische Immobilienmarkt biete eine große und liquide Investitionsmöglichkeit, so Indraneel Karlekar in einem auf der Firmenplattform veröffentlichten Journal am 23. Juli 2020. Dabei hat der europäische Markt vor allem aufgrund seines nachhaltigen Wachstums bei einer Vielzahl an Investoren Interesse geweckt. Größe und Liquidität sind zwei Kriterien, die laut Karlekar bei globalen, institutionellen Investoren einen großen Einfluss auf die Anlageentscheidungen nehmen. Der europäische Markt für Gewerbeimmobilien steht demnach mit einer Marktkapitalisierung von 12,3 Billionen US-Dollar nahezu auf einer Stufe mit dem US-Markt, der auf eine Größe von 13,3 Billionen US-Dollar kommt.

Langfristiger Wachstumstrend nicht von COVID-19 betroffen

Auch wenn einige Investoren Zweifel aufgrund der kurzfristigen Wertentwicklung hegen und daher erst einmal abwarten, sieht Karlekar keinen Grund, warum sich an der langfristigen Entwicklung des europäischen Gewerbeimmobilienmarktes etwas ändern sollte. Einerseits geht er davon aus, dass sich das Wachstum der Mieten verlangsamen wird. Andererseits sind die Leerstände historisch niedrig und das Angebot an Immobilien nach wie vor stark begrenzt. Deshalb ist er sich sicher, dass sich das Wachstum der Mieten in absehbarer Zeit wieder erholen wird und die Gewerbeimmobilien eine stetige Performance aufweisen werden – wenn auch keine absolut lineare.

Bildquellen: John_T/Shutterstock.com