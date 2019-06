Immobilien-Startup McMakler sammelt Rekordsumme ein

Das Berliner Proptech McMakler konnte kürzlich eine Rekord-Finanzierung an Land ziehen und will sich damit nun als führende europäische Makler-Plattform etablieren.

Das 2015 in Berlin von Hanno Heintzenberg, Felix Jahn und Lukas Pieczonka gegründete Immobilien-Startup McMakler beschäftigt inzwischen 450 Mitarbeiter, darunter 225 Makler. Denn es setzt seit 2017 auf eigene, festangestellte Makler und bietet demnach nicht nur die Vermittlung zwischen Eigentümern, Maklern und Käufern. Während das vermittelte Immobilienvolumen im vergangenen Jahr 400 Millionen Euro betrug, soll in diesem Jahr die eine Milliarde Euro-Marke fallen.

McMakler ist eine Maklerplattform, die wie traditionelle Anbieter auch auf die persönliche Beratung vor Ort setzt. Darüber hinaus steht im Hintergrund jedoch eine Software, die den optimalen Verkaufspreis ermittelt, die Vermarktung optimiert und die Kosten dabei gering hält.

Rekord-Finanzierung

In der kürzlich beendeten Finanzierungsrunde konnte das Berliner Startup 50 Millionen Euro einsammeln, wie das Handelsblatt berichtet. Das sei nach Angaben von McMakler die bislang höchste Summe, die ein Proptech in einer Finanzierungsrunde in Deutschland einsammeln konnte. Die Lead-Investoren waren der bereits beteiligte Wagniskapitalgeber Target Global sowie Isreal Growth Partners, aber auch mehrere Bestandsinvestoren steuerten frisches Kapital bei. Nach der Finanzierungsrunde soll die Unternehmensbewertung nun bei etwa 230 Millionen Euro liegen, wie es aus dem Umfeld des Startups heißt. Zudem soll McMakler noch eine Kreditlinie im zweistelligen Millionenbereich erhalten, berichtet das Handelsblatt.

„Es ist erstaunlich, wie analog die tradierte Maklerbranche noch immer ist – und deshalb reif ist für disruptive Technologie“, merkte Assaf Harel, Partner bei Israel Growth Partners, an. Denn bislang gibt es in der Branche nach wie vor zahlreiche manuelle, repetitive Aufgaben wie das Erstellen von Exposés oder die Koordination von Terminen. Das will McMakler mit Hilfe von technischen Tools vereinfachen und unterstützen.

Expansion geplant

Mit dem nun frisch eingenommenen Geld will das Berliner Proptech weiter in Europa expandieren und schließlich zum europäischen Marktführer werden. Daneben sollen aber auch die Transaktionsplattform, die Technologie dahinter und die bestehenden Teams in Deutschland, Österreich und Frankreich weiter ausgebaut werden.

„Das kontinuierliche und nachhaltige Wachstum des Unternehmens seit Gründung zeigt, dass wir mit unserem Hybrid-Modell auf dem richtigen Weg sind und uns Geschäfts- sowie Privatkunden vertrauen. Unser Fokus liegt nach wie vor darauf, ein neues Niveau der Dienstleistungsqualität in die Immobilienmaklerei zu bringen. Mit den neuen Mitteln fühlen wir uns bestens gewappnet, McMakler zu dem führenden Hybrid-Makler in Europa aufzubauen“, erklärt Felix Jahn.

