Immobilien-Verrentung in Deutschland immer beliebter

Immer mehr Senioren entscheiden sich für die Immobilien-Leibrente. Der Immobilienverband Deutschland (IVD) und die Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG präsentieren die Umfrageergebnisse – aus Maklersicht sei das Potenzial als hoch einzustufen.

Immobilien-Leibrente

Wenn dringende Reformen in der Rentenpolitik nicht greifen oder nicht den realistischen Bedarf decken können, dann müssen sich Betroffene nach Alternativen umsehen. Die Immobilien-Leibrente ist hierbei eine lohnenswerte Alternative. Die “Rente aus Stein”, welche schon seit dem Mittelalter praktiziert wird, erlebt in Deutschland laut den Umfrageergebnissen einen zweiten Frühling und wird immer beliebter bei Käufern und Verkäufern. Unter der Immobilien-Verrentung versteht man einen Verkauf der Behausung gegen eine lebenslange Rente und Wohnrecht. Miete und Instandhaltungskosten werden zudem auch vom Käufer übernommen. Unterschieden wird dabei zwischen der direkten und indirekten Immobilien-Verrentung. Bei der direkten Immobilien-Leibrente wird eine monatliche Rente als Kaufpreisersatz ausbezahlt. Im Gegensatz dazu wird bei der indirekten Variante der erzielte Verkaufspreis in einer Rentenversicherung eingezahlt und daraus die monatliche Rente gestaltet. Bei der Berechnung der Leibrente werden die statistischen Lebenserwartungen der Eigentümer herangezogen – dies bedeutet, dass je älter der Eigentümer ist, desto höher die Rente ausfällt. Für Senioren ist dies eine sehr interessante Möglichkeit, auch im hohen Alter etwas mehr Luxus im Leben genießen zu können, ohne das gewohnte Umfeld verlassen zu müssen.

Großes Potenzial trotz fehlender Erfahrung

Die gemeinsame Befragung des IVD und der Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG zeigen auf, dass mit 40 Prozent knapp die Hälfte der befragten Makler ein hohes Potenzial in diesem Geschäftsfeld sehen – lediglich 23 Prozent sehen wenig Chancen in Zukunft. “Der Markt der Immobilien-Leibrente entwickelt sich gerade rasant nach oben. Auf der einen Seite steigt die Nachfrage bei Senioren, die bis zum Lebensende in ihrer vertrauten Umgebung bleiben möchten, aber auf zusätzliche Einnahmen angewiesen sind. Auf der anderen Seite wächst die Zahl der Käufer”, bekräftigt Friedrich Thiele, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Leibrenten AG. Obwohl seitens der Makler noch eine geringe Erfahrung angegeben wird, nur jeder Vierte habe bisher eine Immobilien-Verrentung vermittelt, sind diese mit diesem Geschäftsfeld gut aufgelegt. Praktizierende Makler geben der Immobilien-Leibrente eine Schulnote von 2,3 und 70 Prozent würden einen Einstieg in diesen Bereich empfehlen. Als häufigster Grund für eine Immobilien-Leibrente seitens der Verkäufer sei zu 86 Prozent die Aufstockung des monatlichen Budgets, dicht gefolgt vom Wunsch auf etwas Luxus im hohen Alter und Senioren ohne Nachkommen. Bislang ist die Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG der einzige Anbieter für Immobilien-Leibrenten in der Bundesrepublik.

