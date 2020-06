Immobilienverband BFW – Die Corona-Krise sorgt für Verzögerungen

Die Auswirkungen der Corona-Krise haben die Bauindustrie eingeholt. Lange stemmte sich die Branche gegen die Folgen der Pandemie und stützte so für eine lange Zeit die Konjunktur. Doch nun kommt es auch hier zu Komplikationen und entsprechenden Verzögerungen.

Bauprojekte durch das Coronavirus beeinträchtigt

Die Corona-Krise hat große Teile der deutschen Wirtschaft über mehrere Wochen gelähmt, nur wenige Branchen konnten den Betrieb am Laufen halten. So leistete bisweilen vor allem die Bauwirtschaft einen großen Beitrag, dass die Konjunktur nicht in den totalen Stillstand geraten ist.

Doch wie der Immobilienverband BFW nun in einem Bericht mitteilte, werden einige Bauprojekte nur mit signifikanter Verzögerung fertiggestellt werden können. Besonders mittelständige Immobilienprojekte seien durch die Folgen der Pandemie beeinträchtigt, wie der Präsident des Bundesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen, Andreas Ibel, gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland erklärte.

Das könnte sich in zweierlei Hinsicht als kritisch herausstellen, zum einen ist die Bauindustrie ein wichtiger Faktor, welcher die deutsche Wirtschaft wieder befeuern könnte. Aber „auch das Problem der Wohnungsknappheit wird sich weiter verschärfen, wenn wir hier nicht gegensteuern“, wie Ibel erklärte.

Weniger Neubauten

Laut einer Verbandsumfrage Anfang Mai 2020 leidet bei 75 Prozent der Immobilienunternehmen der akute Betrieb aufgrund der Corona-Pandemie, wie die dpa laut der Berliner Zeitung berichtet.

Darunter beklagen 65 Prozent der Bestandshalter sowie 79 Prozent der Projektentwickler und Bauträger Komplikationen. Vor allem sei es aktuell schwierig und zeitintensiv Planungsrechte und Baugenehmigungen zu erhalten, da die Kommunen zurzeit mehr Bearbeitungszeit benötigen.

Während es bei über 20 Prozent der Baustellen immer wieder zu Stopps aufgrund von Lieferschwierigkeiten und erschwerten Hygienevorschriften kommt. So prognostizieren circa 60 Prozent der Immobilienfirmen einen erheblichen Rückgang der Baugenehmigungen im Jahr 2020.

Anträge müssen schneller bearbeitet werden

Im Endeffekt wirken sich diese Komplikationen hauptsächlich auf den Fortschritt der Bauprojekte aus. Knapp 75 Prozent der Befragten vermuten, dass sich diverse Projekte um einige Monate verschieben werden, gleiches gilt für die Fertigstellung von Immobilien.

Demnach wurde auch die Bauindustrie nach langem Kampf von den Folgen der Corona-Krise eingeholt, eine schnellstmögliche Erholung wäre jedoch essenziell, um die deutsche Wirtschaft in Zeiten der Krise weiterhin stützen zu können.

Damit dies gelingt, müsse die Bearbeitung der Anträge schneller von dannen gehen, nur so lasse sich laut Ibel ein tiefer Absturz bei Neubauten abwenden.

