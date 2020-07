In diesen Städten sind Luxushotels weltweit am teuersten

Wer in seinem Urlaub oder während eines Businesstrips in einem Luxushotel residieren möchte, muss dafür tief in die Tasche greifen. Einige Destinationen sind jedoch teurer als andere.

Laut Julius Bär sind Übernachtungen in einem Luxushotel in Tokio am teuersten

Die Schweizer Privatbank Julius Bär ermittelte die teuersten Städte der Welt für Luxushotels. Dafür verglich die Bank die durchschnittlichen Übernachtungspreise für eine Luxussuite der Marriott-Hotels in 2019. Das Ergebnis: Reisende bezahlen für eine Luxussuite im weltweiten Vergleich am meisten in Tokio, dort liegt die Nacht preislich bei 1.594 US-Dollar. Dicht gefolgt kommt der Big Apple, in New York zahlen Luxushotelgäste durchschnittlich 1.551 US-Dollar, im kalifornischen Los Angeles rund 1.380 US-Dollar pro Nacht. Auf Platz vier und fünf des Julius Bär-Rankings befinden sich Hongkong und das südafrikanische Johannesburg, an beiden Standorten kostet eine Übernachtung in der Luxussuite des Marriotts rund 1.060 bis 1.070 US-Dollar. Als erste europäische Stadt im Hotelluxusranking folgt Zürich, hier kommen Reisende mit weniger als 900 US-Dollar pro Übernachtung davon.

Die Deutsche Bank hingegen rankt Mailand auf Platz Eins

Die Deutsche Bank führte ein ähnliches Ranking für die teuerste Luxushotelstädte 2019 durch, allerdings mit 5-Sterne-Hotelzimmern der Hotelkette Hyatt. Dementsprechend gelangte die Deutsche Bank zu einem deutlich anderen Ergebnis. Eine Übernachtung in einem 5-Sterne-Hotel mit einem Zimmerausblick ist in Mailand mit 961 US-Dollar mit Abstand am teuersten. Laut der Deutschen Bank folgen Madrid, Wien, Buenos Aires und Kairo absteigend als nächstteuerste Städte für Luxushotelgäste. New York City liegt laut der Deutschen Bank erst auf Rang 22, davor liegen weitere Städte wie Zürich (Rang 9), Rom (Rang 8), Stockholm (Rang 16) oder Mexico City (Rang 20).

So könnte eine Nacht im Luxushotel ausschauen

In beiden Rankings liegen große Metropolen ganz vorne mit dabei, unter anderem New York, die Stadt, die niemals schläft. Das Four Seasons Hotel New York wirbt bei seiner Junior Suite mit einer Aussicht über ganz Manhattan, begehbarem Kleiderschrank und Panoramafenstern. Darüber hinaus wirbt das Hotel auf seiner Website mit Panorama-Terrassen, einem Privatjet und einer Luxusausstattung.

Wer sich für einen Aufenthalt in einem Luxushotel entscheidet, dem wird demnach viel für sein Geld geboten.

