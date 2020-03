In diesen Weltstädten werden sich die Immobilienpreise 2020 am meisten erhöhen

Laut einer Studie sollen die Immobilienwerte in den Top-Städten der Welt 2020 weiter steigen. In einigen Städten dürften die Preise besonders deutlich anziehen.

Aktuelle Immobilienwertentwicklungen 2020

Eine der weltweit führenden Immobilienberatungen, Savills, publizierte auch im Februar die Ergebnisse seines „World Cities Prime Residential Index“. Demnach erwartet Savills für 2020 ein weltweites durchschnittliches Kapitalwertwachstum von 1,8 Prozent am Immobilienmarkt. Für den Index analysierte Savills die Immobilienmärkte von 28 Weltstädten, darunter beispielsweise Berlin, Paris, Moskau, New York, Singapur, Hongkong, Shanghai, Tokio, London und Dubai. Außerdem unterscheidet die Immobilienberatung zwischen Mietwert- und Kapitalwertentwicklung, da der Mietwertzuwachs das erste Mal im Verlauf des letzten Jahrzehnts stärker ist, als der Immobilienwert im Eigentumsbereich.

Den derzeitigen Spitzenwert bei Wohnimmobilien erreicht 2020 erneut Hongkong. Obwohl die Preise gegen Ende 2019 fielen, sind die Wohnimmobilienwerte aufgrund der Landknappheit immer noch um 84 Prozent höher als etwa in New York. Ein Quadratmeter kostet in Hongkong derzeit rund 44.700 Euro, im nachfolgenden New York sind es durchschnittlich 24.300 Euro. Die höchsten Wohnimmobilienwerte weltweit erzielen darauf folgend Tokio, Genf, London, Shanghai, Sydney und Paris. Berlin findet sich im internationalen Vergleich erst hinter Moskau und Guangzhou wieder.

Die Prognose für die globalen Kapitalwertentwicklungen 2020

Derzeit kann Berlin die am meisten gestiegenen Kapitalwerte seit Anfang 2019 im globalen Vergleich verzeichnen. Danach nahmen die Immobilienkapitalwerte in Paris und danach absteigend in Hangzhou, Shanghai und Moskau im Vergleich zum Vorjahr zu.

In Savills Prognose für 2020 soll Unsicherheit nach wie vor den Wohnimmobilienmarkt und folglich auch die Immobilienpreisentwicklung beeinflussen. Trotz allem sollen die Immobilienkapitalwerte weltweit im Schnitt um 1,8 Prozent steigen, das wäre deutlich mehr als noch 2019. Einige Städte werden ihre Kapitalwerte jedoch weitaus deutlicher erhöhen. So werden für Lissabon, Moskau und Sidney Kapitalwertsteigerungen zwischen 6 und 7,9 Prozent vorhergesagt. Auch in Amsterdam, Guangzhou, Hangzhou und Paris sollen die Kapitalwerterhöhungen mit von 4 bis zu 5,9 Prozent weitaus höher ausfallen, als der durchschnittlich erwartete Kapitalwertzuwachs. In New York, Miami Hongkong und Dubai sollen die Kapitalwerte hingegen teilweise deutlich sinken, in Hongkong sogar um bis zu 7,9 Prozent.

So sollen sich die Mietpreise in diesem Jahr verhalten

Bei den Mietpreisentwicklungen zeigt sich Los Angeles im Jahresvergleich an erster Stelle. In Los Angeles findet laut Savills derzeit eine Nachfrageverschiebung vom Eigentumsimmobilien hin zu Mietimmobilien statt, da die jüngeren Generationen eher eine Immobilie zu mieten würden, statt sie zu kaufen. Dementsprechend steigen dort die Mietpreise. Ansonsten sehen die Mietpreisentwicklungen für Miami, Moskau, New York, Berlin, San Francisco und Shenzen rosig aus, bei diesen Weltstädten nahmen die Mietwerte um über 2 Prozent seit Anfang 2019 bis zum Dezember 2019 zu.

