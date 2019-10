In London stehen mehr Häuser leer, als in jeder anderen Stadt Englands

In der britischen Hauptstadt leben 8.136.000 Menschen, die Stadt ist voll und immer mehr Menschen zieht es nach London. Dennoch stehen in der Metropole über 11 Prozent der Wohnungen leer.

In keiner anderen englischen Stadt besteht so viel ungenutzter Wohnraum. Die Gründe dafür sind vielfältig, die Lösungen langwierig.

London hat 22.481 verlassene Anwesen

Die europäischen Metropolen scheinen an Überpopulation zu leiden. Miet- und Kaufpreise für Immobilien wirken unbezahlbar und dennoch stehen Häuser in Großstädten häufig leer. In der britischen Hauptstadt befindet sich die größte Anzahl an unbewohnten Häusern in ganz England.

In England gibt es etwa 200.000 leerstehende Anwesen, wovon 22.481 in London vorzufinden sind. Das entspricht einem Anteil von 11,24 Prozent aller unbewohnten Häuser in England. Das britische Versicherungsunternehmen HomeProtect ermittelte, dass der Londoner Stadtteil Southwark mit 8 Prozent unbewohnten Häusern proportional den höchsten Anteil an leerstehenden Häusern in London vorweist. Es folgen die Stadtteile Croydon mit 7 Prozent und Camden, Lewisham, Kensington und Chelsea mit jeweils 5 Prozent. Nach London sind in Birmingham mit 4.283 die zweitmeisten verlassenen Anwesen in England vorzufinden.

Auch wenn die Studie suggeriert, dass sich hauptsächlich in Englands Großstädten viele unbewohnte Häuser wiederfinden, entspricht dies nur der halben Wahrheit. So stehen auch in kleineren Küstendörfern einige Anwesen leer, 2 Prozent aller Häuser in Blackpool, North East Lincolnshire und Torbay sind demnach verlassen.

Zahlreiche Faktoren spielen eine Rolle

Es gibt einige signifikante Faktoren, weshalb sich in London so viele unbewohnte Anwesen befinden. An einigen Gebäuden werden langjährige Reparaturmaßnahmen durchgeführt, andere Anwesen seien der Statistik zufolge nur vorrübergehend unbewohnt. Auch Todesfälle von Wohneigentümern führen kurzfristig zum Leerstehen der Gebäude.

Die verlassenen Küstenhäuser werden zudem teils als Ferienwohnungen oder ähnliches genutzt und stehen dementsprechend ebenfalls leer. Das trifft auch auf einige Wohnungen in der Londoner Innenstadt zu, welche bevorzugt an Urlauber über Airbnb vermietet werden. Dank der weltweiten Popularität der britischen Hauptstadt, ist das kurzfristige Vermieten an Touristen für die Eigentümer häufig lukrativer als langfristige Mietverträge.

Aber den wohl größten Faktor bedeuten äußerst vermögende Käufer, die Anwesen als reines Investitionsobjekt kaufen, ohne Intention den Wohnraum zu nutzen oder zu vermieten. So haben die unbewohnten Häuser häufig den höchsten Wert, im Stadtteil Barnet haben die seit zwei bis vier Jahren verlassenen Anwesen einen Gesamtwert von über 770 Millionen Pfund.

Mögliche Lösungen

Die Londoner Regierung, speziell Bürgermeister Sadiq Khan, betrachtet die Situation in London mit Sorge. Auch wenn die Anzahl der leerstehenden Häuser in London im Vergleich zu den 1970er Jahren auf dem fast niedrigsten Stand sei, solle kein Haus unbewohnt bleiben.

Um dem entgegenzuwirken, hat die Londoner Regierung eine erhöhte Steuer auf unbewohnte Häuser veranlasst, wodurch langfristig verlassene Häuser mit bis zu 100% mehr besteuert werden können. Zudem soll die Londoner Bezirksverwaltung langfristig dafür sorgen, dass leerstehende Wohnhäuser zukünftig bewohnt werden. Konkrete Maßnahmen sind der Öffentlichkeit jedoch noch nicht bekannt.

