Investor: Trotz Pandemie bieten Immobilien “viele Möglichkeiten”

Laut Thomas Balashev, dem Gründer und CEO der internationalen Immobilien-Beratungsfirma Montague Real Estate, eröffnen sich trotz Corona-bedingten Wirtschaftseinbrüchen “viele Möglichkeiten” auf dem Immobilienmarkt.

Analyst gegenüber“CNBC”

„Ich denke, es versteht sich von selbst, dass es eine Menge Möglichkeiten geben wird“, sagte Balashev kürzlich in der „Squawk Box Asia“ von CNBC und meint damit jene Investitionsmöglichkeiten, die sich aktuell durch den Einfluss der Corona-Krise auf die Lage des Immobilienmarktes ergeben. Besonders in Asien gäbe es einen Anstieg an interessierten Investoren, die nach wertgeminderten Immobilien Ausschau halten.

Finanzkrise 2008 vs. Corona-Krise 2020

„Wenn man sich die Art und Weise ansieht, wie mit der Pandemie umgegangen wurde, sowohl politisch als auch in Bezug auf den verheerenden Effekt, den sie wirtschaftlich hatte, wurden viele Menschen von dieser Krise überrascht“, sagte Balashev weiterhin zur CNBC. „Vermögenswerte, die eigentlich nicht in Schwierigkeiten hätten geraten dürfen, die nicht so stark an Wert verloren haben sollten, sind plötzlich auf den Markt gekommen.“ – Damit bildet die Corona-Krise einen Gegensatz zur Finanzkrise 2008, die in direkter Verbindung mit der Immobilienwirtschaft stand und es Anlegern somit erlaubte vorausschauender zu planen, als sie es in der aktuellen Situation können.

Balashev über den Einfluss der Pandemie

Zwei Übel trafen den Immobilienmarkt besonders: Die sinkende Nachfrage nach Gewerbeimmobilien und Büroflächen sowie der Urbanisierungstrend. Dennoch gäbe es laut Balashev Investoren, die in Not geratene Immobilien gezielt aufkaufen. Dazu sagt er: „Wenn Sie ein liquider Käufer sind und tief in die Taschen greifen können, wird es eine Fülle von Möglichkeiten geben, nicht nur auf einem bestimmten Kontinent“, er fügt weiterhin hinzu: „Ich denke, es ist eine großartige Zeit für Immobilien weltweit.“ Auch Balashevs Unternehmen verzeichnet einen erhöhten Anfragenanstieg von Investoren aus Asien. „Wir müssen das als positives Zeichen werten, dass die Leute auf den internationalen Märkten London immer noch als sicheren Hafen ansehen“, sagte er.

