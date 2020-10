Investor verrät: Hier hält der Immobilienmarkt profitable Einstiegschancen parat

Bei Betrachtung der laut den Daten des Statistischen Bundesamtes immer weiter steigenden Preisindizes für Immobilien und Bauland stellt sich die Frage: Lohnt sich derzeit eine Investition in Immobilien? Immobilienexperte Birger Dehne hat hierfür eine Antwort parat.

Der Unternehmer, Immobilieneigentümer- und Investor Birger Dehne entwickelte sich in den letzten 20 Jahren mit nun über 10.000 Wohnungen zu einem der größten privaten Wohnungseigentümer Deutschlands.

Profitable Investitionen in A- und B-Lagen kaum möglich

Wie Birger Dehne in einem kürzlich veröffentlichten Interview darlegt, tätigte er seine ersten Investitionen in Immobilien gegen Ende der Neunzigerjahre. Zu diesem Zeitpunkt kosteten die Immobilien in den sogenannten B-Lagen rund das Sechs- bis Siebenfache der jeweiligen Netto-Jahresmiete. Heute bewegen sich vergleichbare Objekte, die sich in einem guten bis akzeptablen Zustand befinden, bei bis zum Zwanzigfachen einer Netto-Jahresmiete. Das erschwert es laut Birger Dehne ungemein, profitable Investitionen in Immobilien in A- und B-Lagen zu ermitteln.

Zurückzuführen ist dieser rasante Preisanstieg Dehne zufolge auf drei Faktoren. Zum einen ließ die Inflation die Preise fortwährend ansteigen. Zum Zweiten besteht momentan ein Nachfrageüberhang bezüglich des Wohnraums – das Angebot an Wohnraum kann die Nachfrage nicht decken. Und drittens – was sich laut Dehne eklatant auf den Markt auswirkte: die Zusammensetzung des Marktes. Mittlerweile ist eine Vielzahl an professionellen Immobilieninvestoren, Aktiengesellschaften, Private Equity Investoren und staatlichen Akteuren am Immobilienmarkt aktiv, die zu seiner Anfangszeit nicht präsent waren. Die Nachfrage nach den sonst in privater oder kommunaler Hand gehaltenen Objekten stieg drastisch. Börsennotierte Aktiengesellschaften wie Vonovia oder LEG Immobilien zählen hunderttausende Wohnungen in ihren Portfolien. Darüber hinaus lasse sich eine Renditemaximierung am einfachsten über Mietsteigerungen erreichen, so Dehne.

Der Erfolg steckt im Detail

„Der wirkliche Erfolg begründet sich im Detailwissen und in der Fähigkeit, aus den Veränderungen der Märkte die richtigen Schlussfolgerungen abzuleiten“, wie Birger Dehne in einem Interview mit „Wallstreet-Online“ aussagt. Dafür sei, abgesehen von einem „Unternehmer-Gen“ und einem reichen Erfahrungsschatz, ein Gespür für die Märkte notwendig. Chancen auf dem Immobilienmarkt gebe es auch heute noch, allerdings handle es sich um „heterogene Märkte innerhalb eines homogenen Gesamtmarktes“. Demnach seien in unterschiedlichen Segmenten der Immobilienwirtschaft Chancen möglich. Beispielsweise stellt für Dehne „Betongold“ eine bessere Wahl als ungesicherte Investments in Aktien oder Staatsanleihen dar. Schließlich können Aktien von dem einen auf den anderen Tag wertlos sein, während Häuser an ihrem Platz stehen bleiben, so Dehne. „Die nächste Veränderung auf den Teilmärkten wird kommen, und es ist unternehmerisches Gespür gefragt, um sie zu erkennen.“

Dieser Markt bietet Chancen für Neueinsteiger

Bezüglich möglicher Zukunftsaussichten prognostiziert Dehne im Interview, dass sich das Wohnverhalten aufgrund der veränderten Mobilität wandeln wird. Während einst aufgrund von Arbeitsplätzen und Bildungseinrichtungen die Menschen vom Land in Großstädte flüchteten, könnte sich in den kommenden Jahren und Jahrzehnten Gegenteiliges abspielen. Durch die voranschreitende Digitalisierung werden Arbeitsplätze zunehmend mobil. Universitäten bieten digitale Vorlesungen an, gearbeitet wird immer regelmäßiger im Homeoffice. Wohnraum in ländlichen Regionen mit viel Platz gewinne wieder an Attraktivität und könne wieder verstärkt in den Fokus geraten. Aus diesen Gründen sei eine steigende Nachfrage nach Immobilien in heutigen D-Lagen – zu Lasten von Immobilien in A-Lagen – zu erwarten.

Hier biete der Immobilienmarkt für Neueinsteiger Chancen, sich ein Portfolio aufzubauen. Statt nach Immobilien in Großstädten Ausschau zu halten, sollte eher in Klein- und Mittelstädten sowie in ländlichen Gegenden nach interessanten Immobilien Ausschau gehalten werden. Hier sei laut Dehne in den nächsten Jahren ein starker Bevölkerungszuzug zu erwarten, was ein deutlich höheres Preisniveau zur Folge hätte.

Bildquellen: Tinnakorn jorruang / Shutterstock.com