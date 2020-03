Jeff Bezos zahlt für Luxusanwesen mehr als Amazon 2019 an Bundeseinkommenssteuer bezahlt

Amazon-Gründer Jeff Bezos kauft das Jack Warner-Anwesen in den Beverly Hills zu einem Rekordpreis von 165 Millionen US-Dollar. Das ist mehr als Amazon 2019 an Bundeseinkommenssteuern bezahlt.

Bezos kauft Warner-Anwesen für 165 Millionen US-Dollar

In den Beverly Hills von Los Angeles kaufte der Amazon-Chef Jeff Bezos zu einem regionalen Rekordpreis ein Luxusanwesen zum Preis von 165 Millionen US-Dollar. Noch nie zuvor erzielte eine Immobilie in Kalifornien einen Kaufpreis in dieser Höhe. Wie die Finanzwebsite „MarketWatch“ berichtet, hätte Bezos mit dieser exorbitanten Summe Amazons Bundeseinkommenssteuer von 2019 bezahlen können.

Die Luxusbleibe wurde dem „Wall Street Journal“ zufolge vom Medienmogul David Geffen verkauft. Dieser kaufte es 1990 für noch 47,5 Millionen US-Dollar, was bereits damals eine Rekordsumme darstellte. Laut dem „Wall Street Journal“ blieb es bei Bezos jedoch nicht nur bei dieser Villa, Bezos soll darüber hinaus über eine Beteiligungsfirma ein weiteres Grundstück für rund 90 Millionen US-Dollar gekauft haben, das dem inzwischen verstorbenen Microsoft-Gründer Paul Allen gehört hatte.

Jack Warner-Immobilie so teuer wie Amazons Körperschaftssteuer hoch ist

Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC berechnete Amazons Bundeseinkommenssteuerlast auf rund eine Milliarde US-Dollar für 2019. Wie „MarketWatch“ berichtet, bezahlt Amazon laut den eingereichten Unterlagen bei der SEC rund 162 Millionen US-Dollar seiner Steuerrechnung 2019, die verbleibenden 914 Millionen US-Dollar Steuerschuld schiebt der Online-Einzelhändler auf. Von den 165 Millionen US-Dollar für die Jack Warner-Immobilie hätte Amazon somit seine Bundeseinkommensteuer für 2019 begleichen oder die Steuerlast weiter reduzieren können. Allerdings enthält sich ein Sprecher von Amazon laut „MarketWatch“ jeglicher Aussage und verweist nur auf einen Amazon-Blogbeitrag von Ende Januar, demzufolge das Unternehmen andere Bundessteuerzahlungen in Höhe von insgesamt 2,4 Milliarden US-Dollar und zusätzliche Verbrauchs- und Verkaufssteuern von 9 Milliarden US-Dollar an Bundesstaaten und Kommunen leistete.

Das Luxusanwesen der Extraklasse

Das riesige Anwesen in den kalifornischen Beverly Hills wurde ursprünglich in den 1930er Jahren für den Warner Bros.-Mitbegründer Jack Warner erbaut. Das Grundstück umfasst 36.000 Hektar und bietet genügend Raum für die Villa, zwei Gästehäuser, einen Pool, einen Tennisplatz sowie einen Neun-Loch Golfplatz. Ferner punktet die Immobilie mit einer eigenen Gärtnerei und verschiedenen Gewächshäusern.

Die Villa ist dem „Spiegel“ zufolge im Südstaatenstil gestaltet, außerdem wurde ein Fußboden verlegt, der einst Napoleon gehört haben soll. Darüber hinaus begeistere eine große Bibliothek.

Jeff Bezos im Porträt

Mit dem Kauf des Hauses erfüllt sich Bezos seinen Wunsch nach einem Eigenheim mit seiner neuen Lebenspartnerin Lauren Sanchez. Laut der „New York Post“ besichtigte Bezos zuvor mehrere Immobilien in Los Angeles. Nach der Scheidung von seiner Ex-Frau Mackenzie Bezos im Juli 2019, mit der er vier Kinder hat, kam der Amazon-CEO laut dem Magazin „people“ kurz darauf mit der ehemaligen „Good Day LA“-Co-Moderatorin Lauren Sanchez zusammen.

Das Vermögen von Bezos wird von „Forbes“ auf 131,9 Milliarden US-Dollar geschätzt, er ist der reichste Mensch der Welt. Bezos gründete 1994 nicht nur Amazon, ihm gehören ebenfalls die Zeitung „The Washington Post“ und das Raumfahrtunternehmen Blue Origin, das eine Rakete für kommerzielle Zwecke entwickelt.

Bildquellen: Drew Angerer/Getty Images