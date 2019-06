Kaufpreise für Immobilien klettern weiter: Steigerung um bis zu 83 Prozent

Wer sich den Traum vom Eigenheim erfüllen möchte, hat aktuell eher schlechte Karten. Denn die Preise steigen aufgrund einer hohen Nachfrage und wenig Bestand weiter an.

Wie eine Marktanalyse der Landesbausparkassen (LBS) für 1.000 deutsche Städte ergab, steigen die Preise für Immobilien weiter an. Schuld daran seien „eine unverändert hohe Nachfrage nach Kaufobjekten bei gleichzeitig schrumpfendem Angebot im Bestand und einem noch nicht ausreichenden Neubau“, erklärte LBS-Chef Alex Guthmann.

Preise steigen fast überall

Wer sich ein Neubau-Reihenhaus mit rund 100 Quadratmetern Grundfläche in Berlin kaufen möchte, muss inzwischen deutlich tiefer in die Tasche greifen als noch vor einem Jahr: Mit einem Kaufpreis von rund 400.000 Euro ist eine Immobilie dieser Art um 19 Prozent teurer geworden. Der Preis eines Reihenhauses aus dem Bestand liegt mittlerweile sogar 23 Prozent über dem Niveau des vergangenen Jahres. Für eine gebrauchte Eigentumswohnung mit rund 80 Quadratmetern zahlt man in Berlin aktuell etwa 13 Prozent mehr als im Jahr 2018, Neubau-Eigentumswohnungen haben sich im Schnitt um 11 Prozent verteuert.

Auch in Braunschweig könnte der Erwerb einer Immobilie zur Belastung werden. Während ein Neubau-Reihenhaus in 2019 46 Prozent teurer ist, muss man auch für eine gebrauchte Eigentumswohnung rund 18 Prozent mehr hinblättern. Der Kaufpreis für eine Neubau-Eigentumswohnung ist dagegen mittlerweile um etwa 16 Prozent gesunken.

Eine Preisexplosion war derweil in Bielefeld festzustellen: Dort kostet eine gebrauchte Eigentumswohnung nun satte 83 Prozent mehr als noch im vergangenen Jahr.

Geringere Anstiege sind in Hamburg und München zu beobachten. Dort müssen künftige Immobilienbesitzer 1 bis maximal 8 Prozent mehr zahlen als 2018.

Glück könnte man auch in Duisburg oder Dresden haben. Während in Dresden seit dem letzten Jahr nahezu keine Veränderung der Kaufpreise festzustellen ist, kann Duisburg sogar mit einem Rückgang von 22 Prozent bei gebrauchten Eigentumswohnungen überzeugen.

In Anbetracht dessen sollte man sich genau überlegen, ob man sich den Traum vom Eigenheim tatsächlich erfüllen kann und wo man dieses erwerben möchte.

