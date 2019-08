Klassische Mieter verschwinden zunehmend aus Shopping-Centern

Wie eine aktuelle Studie aufdeckt, werden klassische Ankermieter aus den Bereichen Elektronik und Textil zunehmend aus Shopping-Centern verdrängt.

In Shopping-Centern kann man mittlerweile nicht mehr nur shoppen gehen, auch der Weg zur Wohnung, ins Büro, ins Fitnessstudio oder zum Arzt führt heute häufig zum Shopping-Center. Denn diese haben sich in den letzten Jahren zu mischgenutzten Quartieren entwickelt.

Elektronik- und Textil-Branche verschwindet aus Shopping-Centern

Die aktuelle Studie „Center-Management im Fokus“ des EHI Retail Institute in Zusammenarbeit mit dem German Council of Shopping Centers, an der 140 deutsche Shopping-Center teilgenommen haben, kam zu teilweise überraschenden Ergebnissen. Neben klassischen Geschäften, in denen Kleidung oder Elektronik angeboten wird, finden auch vermehrt handelsfremde Branchen ihren Platz in Einkaufszentren – allen voran Büros und Arztpraxen. Während 41 Prozent der befragten Shopping-Center Anbieter in der Gesundheitsbranche beherbergen, sind sogar 46 Prozent Standort von Büros. Die Freizeit- und Entertainment-Branche, die beispielsweise Kinos beinhaltet, ist in 35 Prozent der Shopping-Center vertreten.

Wie die Marketingzeitschrift „Absatzwirtschaft“ berichtet, dürften klassische Ankermieter aus den Bereichen Textil und Elektronik in Zukunft noch weniger Mietfläche belegen. Lediglich ein Prozent der Befragten geht davon aus, dass der Anteil der Anbieter von Schuhen und Accessoires steigen wird. Während 48 Prozent mit einer Stagnation rechnen, glauben gar 50 Prozent, dass der Anteil zurückgehen wird. Auch bei Bekleidung glaubt nur ein Prozent, dass der Anteil der Mietflächen zulegen wird. Während 25 Prozent daran glauben, dass dieser stagnieren wird, gehen sogar 73 Prozent von einem Rückgang aus. Dass Mietflächen für Unterhaltungselektronik und Telekommunikation zulegen werden, glauben 0 Prozent der Befragten. 64 Prozent glauben, dass der Anteil sinken wird, 32 Prozent rechnen mit einer Stagnation in diesem Bereich.

Gastronomie und Entertainment im Kommen

Die Bereiche Gastronomie und Entertainment dürften dagegen künftig mehr Mietfläche beanspruchen. Während 81 Prozent der Befragten davon ausgehen, dass der Gastronomie-Anteil künftig steigen wird, glauben lediglich 2 Prozent an einen Rückgang. 71 Prozent rechnen mit einer Steigerung der Mietflächen für die Dienstleistungs-Branche. Nur ein Prozent glaubt, dass der Anteil sinken wird. Ebenfalls 71 Prozent glauben, dass die Entertainment-Branche künftig mehr Fläche mieten wird, wohingegen nur 3 Prozent einen Rückgang für möglich halten.

Shopping-Center wandeln sich also stark, in einigen Jahren werden sie wohl nicht mehr so sein, wie wir sie einst kannten. Klassische Ankermieter werden immer weniger zu finden sein, denn andere Branchen beanspruchen den Platz vermehrt für sich.

Bildquellen: Nils Versemann/Shutterstock.com