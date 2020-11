Weltweit ist das Gesamtvolumen der Immobilien-Investitionen im ersten Halbjahr 2020 der Immobilienberatung Knight Frank zufolge deutlich gesunken – einige besonders sichere Standorte bilden jedoch Ausnahmen: In Deutschland etwa ist das Investitionsvolumen im Vorjahresvergleich sogar stark angestiegen.

Jährlich veröffentlicht die internationale Immobilienberatung Knight Frank den “Active Capital Report”. Der diesjährige Report beschäftigt sich insbesondere mit Erholungsmöglichkeiten des Marktes für Immobilieninvestment, der von der Corona-Krise global in den verschiedensten Sektoren hart getroffen wurde.

Active Capital Report: Knapp ein Viertel weniger Kapital ist weltweit im ersten Halbjahr 2020 geflossen

Knight Frank berichtet, dass im ersten Halbjahr dieses Jahres global aufgrund der Corona-Pandemie insgesamt 23 Prozent weniger Kapital auf dem internationalen Investmentmarkt geflossen seien als im Vorjahreszeitraum 2019. Asscompact berichtet von weiteren Daten der Immobilienberatung, die leicht abweichen – diesen Daten zufolge soll das gesamte globale Transaktionsvolumen im ersten Halbjahr 2020 bei 320 Milliarden US-Dollar gelegen haben.

Dabei geht es der Immobilienbranche noch deutlich besser als anderen Bereichen der Wirtschaft – schließlich sind Immobilien in Krisen besonders beliebt. Gegenüber der ARD erklärt Felix von Saucken, Leiter des Wohnbereichs bei Immobilien-Dienstleister Colliers International, sogar: “Je größer die Unruhe in der Bevölkerung wird, desto größer […] die Nachfrage.“

Deutschland nur gering von internationalen Unsicherheiten betroffen – Gewerbeimmobilien beliebt

International ist der Markt im Vorjahresvergleich dem Report zufolge deutlich unsicherer geworden, deutsche Gewerbeimmobilien jedoch gelten entsprechend der Asscompact vorliegenden Knight Frank-Daten weiterhin als sicher und stabil: Deutschland sei eines der wenigen Länder, in denen das Investitionsvolumen nicht nur nicht gesunken, sondern sogar gewachsen sei.

So haben die Kapitalzuflüsse in den deutschen Markt für Gewerbeimmobilien im ersten Halbjahr 2019 bei 13,1 Milliarden US-Dollar gelegen – in ersten Halbjahr 2020 seien hingegen Zuflüsse im Wert von insgesamt 16,6 Milliarden US-Dollar verzeichnet worden (dies entspricht einem Plus von 27 Prozent).

Deutschland ist in Europa sektorenübergreifend Marktführer, global auf Platz zwei und drei

Mit Zuflüssen im Wert von 32,3 Milliarden US-Dollar sei Deutschland global gesehen nach den USA das zweitbeliebteste Ziel internationaler Immobilienanleger gewesen.

Ebenfalls auf Platz zwei unter den führenden Investmentmärkten habe Deutschland im zweiten Quartal 2020 in den Assetklassen der Senioren- und Pflegeimmobilien, in Industrie und Einzelhandel sowie dem Bereich der Wohnimmobilien gelegen, so Knight Frank laut Asscompact. Die deutsche Klasse der Büroimmobilien konnte global Platz drei im Ranking erreichen.

In allen genannten Sektoren sei der Kapitalzufluss um Prozentpunkte im kleineren und größeren zweistelligen Bereich gestiegen und europaweit nehme Deutschland sektorenübergreifend die Stelle des Marktführers ein.

USA, Kanada und Deutschland im Jahr 2021 wichtige Akteure

Asscompact zitiert Ole Sauer, Managing Partner bei Knight Frank in Berlin, mit folgenden Worten: “Deutschland ist bislang außerordentlich gut mit der Krise umgegangen […]. Schnell greifende und entschlossen umgesetzte Maßnahmen wie Kurzarbeitergeld und Mietmoratorium zeigen die Effizienz, mit der die deutsche Regierung gegen einen schweren wirtschaftlichen Abschwung gesteuert hat.”

Die deutschen Teilmärkte seien zwar anders als an Standorten wie Paris oder London nicht sehr liquide, würden sich dafür aber immer besonders schnell von Krisen erholen: wohl mit ein Grund, aus dem Knight Frank für 2021 die USA, Kanada und auch Deutschland (in dieser Reihenfolge) sowohl als die drei Top Kapitalquellen, als auch -ziele einstuft.

Ebenfalls attraktiv könnten der Immobilienberatung zufolge Singapur und Standorte, in denen viel Öl abgebaut wird, attraktiv werden.

Bildquellen: IvanMichailovich / Shutterstock.com