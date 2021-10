Kryptowährungen werden mittlerweile nicht nur als Investition immer beliebter. Auch als Zahlungsmittel finden die digitalen Währungen immer mehr Anklang. In den USA haben die Kryptowährungen nicht zuletzt auch in der Immobilienbranche ihren Nutzen erhalten.

New Yorker Unternehmen akzeptiert Bitcoin als Zahlungsmittel

Wie die South China Morning Post berichtet, bietet das New Yorker Unternehmen Magnum Real Estate Group, mit einem Immobilienportfolio im Wert von vier Milliarden US-Dollar, nun drei Geschäftsimmobilien an, die mit Bitcoin im Wert von 29 Millionen US-Dollar bezahlt werden können. Die Läden befinden sich in Manhattan im Erdgeschoss eines Luxuswohnobjektes. Insgesamt fasst die Fläche der drei Ladenlokale über 9.000 Quadratmeter. Derzeit ist die Fläche an die M&T Bank, das Restaurant Mighty Pita und die Klinik ProHEALTH Urgent Care vermietet. Der Geschäftsführer von Magnum, Ben Shaoul, sagt der South China Morning Post zufolge: “Wir sind ein Pionier bei Bitcoin-Transaktionen und sehen einen Weg, auf dem viele weitere Transaktionen über die Blockchain abgewickelt werden können.” Weitere Angebote, die mit Bitcoin bezahlt werden können, sind also in Zukunft nicht auszuschließen. Die Zahlungen sollen über den Krypto-Zahlungsdienstleister BitPay erfolgen. Sollte das Angebot tatsächlich in den Bitcoin im Wert von 29 Millionen US-Dollar beglichen werden, wäre das laut coinkurier die höchste Krypto-Transaktion, die in der Immobilienbranche getätigt wurde.

Höchste Kryptotransaktion im Immobilienbereich fand bisher in Miami Beach statt

Bisher fand die höchste Krypto-Transaktion laut Forbes in Miami Beach statt. Am 22. Mai dieses Jahres soll ein anonymer Käufer ein Penthouse mit einer Fläche von 5.067 Quadratmetern in Miami Beachs exklusivem Boutique-Eigentumswohnungsgebäude – Arte by Antonio Citterio – gekauft haben. Bezahlt wurden der Wert von insgesamt 22,5 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen.

Miami will Kryptowährungshauptstadt der Welt sein

Francis Suarez, Miamis Bürgermeister, sieht Miami gern als die Kryptowährungshauptstadt der Welt, wie coinkurier berichtet. Anfang des Jahres soll Suarez den Vorschlag gebracht haben, dass die Stadt sowohl ihre städtischen Arbeiter sowie auch die Steuerzahlungen der Einwohner in Bitcoin abhandeln könne. Auch zog es während der Coronakrise im letzten März einige Tech- und Finanzgrößen nach Miami.

Bildquellen: Phagalley/Shutterstock.com