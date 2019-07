Legendäre Kennedy-Villa: JFK-Tochter verkauft das Anwesen

Red Gate Farm – die atemberaubende Sommerresidenz der ehemaligen First Lady Jackie Kennedy Onassis wurde kürzlich von ihrer Tochter Caroline Kennedy zum Verkauf angeboten.

Die Tochter des ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy, Caroline Kennedy, will das Familien-Anwesen der Kennedys, das direkt am Atlantik auf der Insel Martha’s Vineyard liegt, verkaufen. Das traumhafte Anwesen wurde 1978 von Carolines Mutter, der damaligen First Lady Jackie Kennedy Onassis, für rund 1 Million US-Dollar erworben. Sie schwärmte damals von der „ungezähmten Schönheit“ des Anwesens, auch bekannt als Red Gate Farm, berichtete ihre Tochter.

Nun soll das Anwesen für 65 Millionen US-Dollar einen neuen Besitzer finden.

Traumhaftes Anwesen an der Atlantikküste

Das weitläufige Grundstück der Red Gate Farm erstreckt sich über etwa 340 Hektar. Im rund 600 Quadratmeter großen Haupthaus befinden sich fünf Schlafzimmer sowie fünf Badezimmer. Daneben zählt auch ein zweistöckiges Gästehaus mit vier Schlafzimmern und drei Bädern, ein Hausmeisterhaus mit drei Schlafzimmern sowie eine Gäste- oder Mitarbeiterwohnung mit zwei Schlafzimmern zum Hauptwohntrakt.

Das Anwesen nennt außerdem mehr als 1,6 Kilometer private Atlantikküste ebenso wie einen Pool, Tennisplatz, Gemüsegarten, ein Heidelbeerfeld, eine Scheune, ein Bootshaus und zwei Süßwasserteiche sein Eigen. Auch die Jagdhütte, die damals das einzige Gebäude dort war, als Jackie die Red Gate Farm vor Jahrzehnten gekauft hatte, steht noch auf dem Gelände. Zudem baute Jackie für ihre Enkelkinder ein Märchenbaumhaus, das ebenfalls noch erhalten ist.

Zeit für etwas Neues

„Vor 40 Jahren verliebte sich meine Mutter in Martha’s Vineyard. Als sie die Red Gate Farm fand, war sie ein perfekter Ausdruck ihres romantischen und abenteuerlichen Geistes“, erklärte Caroline gegenüber Christie’s International Real Estate, die das Anwesen nun listen. „Die Dünen und Teiche und die sanften Hügel von Aquinnah haben ihr die Möglichkeit, eine Welt zu schaffen, in der sie der Natur so nahe sein konnte, ihrer Familie und ihren Freunden und vor allem ihren geliebten Büchern“, zitiert die US-amerikanische Zeitschrift People die Tochter des ehemaligen US-Präsidenten. Nun aber sei sie bereits für etwas Neues: „Die Enkelkinder sind erwachsen und jetzt ist es an der Zeit, dem Beispiel meiner Mutter zu folgen und unsere eigenen Welten zu erschaffen“. „Wir hoffen, dass eine neue Familie diesen Ort so zu schätzen weiß, wie wir es seit drei Generationen getan haben. Wir freuen uns auf das nächste Kapitel für die Red Gate Farm“, erklärte Caroline Kennedy.

Bildquellen: LeStudio/Shutterstock.com