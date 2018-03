Logiport Icheon: grundbesitz global kauft in Südkorea ein Im Februar 2018 erwarb das Fondsmanagement von grundbesitz global über eine Objektgesellschaft 98 Prozent des Logistikzentrums Logiport Icheon nahe der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Das Zentrum wurde im Mai 2017 fertiggestellt und verkörpert ein modernes und großflächiges Logistikzentrum 50 Kilometer von der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Logiport Icheon mit einer Nutzfläche von 43.405 Quadratmetern auf vier Ebenen wurde für rund 45 Millionen Euro erworben. Die Logistikimmobilie ist für mehrere Mieter geeignet und entspricht allen wesentlichen Anforderungen für die vorgesehene Nutzung. Ausgezeichnete Lage punktet Zudem kann die Logistikimmobilie mit ihrer guten Lage punkten. Rund 50 Kilometer südöstlich von Seoul gelegen, befindet sich der Komplex in guter Anbindung zu den drei wichtigsten Schnellstraßen von und nach Youngdong, Gyeonbu und Jungbu. Diese verbinden den Norden Südkoreas mit dem Süden des Landes. grundbesitz global Der weltweite Immobilienmarkt bleibt weiterhin attraktiv. grundbesitz global investiert weltweit in Gewerbeimmobilien aus den Bereichen Büro, Logistik und Einzelhandel. Warum das für Privatanleger interessant ist. Logistikmarkt in Südkorea boomt grundbesitz global setzt mit dem Ankauf des Logiport Icheon auf eine starke Entwicklung des nationalen Handelsvolumens. Dieses konnte nach dem Abschluss des Freihandelsabkommens mit 52 Nationen mehr als verdreifacht werden. Auch die Logistikbranche Südkoreas profitiert von dieser Entwicklung. Steigende Vermietungszahlen sind die Folge. Die Leerstandsquote liegt im Bereich der Logistik im niedrigen einstelligen Bereich. In Zukunft könnte sich diese anhaltende Nachfrage weiterhin positiv auf den Mietmarkt auswirken. Ankauf entspricht der Fondsstrategie Somit dürfte grundbesitz global von der durch Mietzuwächse und einer weiter starken Nachfrage nach Logistikflächen profitieren. Die attraktive Lage des Komplexes, kombiniert mit der Neuwertigkeit, bieten gute Voraussetzungen für eine positive Entwicklung. Bildquellen: Deutsche Asset Management

