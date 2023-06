Lohnt sich ein Immobilieninvestment in Ostdeutschland?

Bundesweit ist ein Rückgang des Preisniveaus am Immobilienmarkt zu beobachten, allerdings fällt dieser in Ostdeutschland besonders stark aus. Interessenten, welche auf der Suche nach attraktiven Investitionsmöglichkeiten sind, sollten daher Investments in aufstrebenden ostdeutschen Städten in Betracht ziehen.

Immobilienpreise in Deutschland fallen

Erstmals seit mehr als zehn Jahren sind in den letzten Monaten fallende Preise am Immobilienmarkt in Deutschland zu beobachten. So gibt etwa der Europace Hauspreisindex für Deutschland seit Mitte 2022 nach. Da der zuvor langjährige Boom des Immobilienmarktes primär durch niedrige Zinsen gestützt wurde, belasten nun das höhere Zinsniveau, hohe Baukosten und die grassierende Inflation die Nachfrage.

Stärkerer Preisrückgang in Ostdeutschland

Auch wenn im gesamten Bundesgebiet ein Preisrückgang auf dem Immobilienmarkt zu beobachten ist, fällt dieser regional unterschiedlich stark aus. Im bundesweiten Vergleich ist die Entwicklung speziell im Osten der Republik zu beobachten, wie aus einer Pressemitteilung von immowelt hervorgeht. Während in einigen ostdeutschen Großstädten wie beispielsweise Berlin, Dresden und Erfurt die Preise aufgrund der nach wie vor großen Nachfrage weiterhin steigen, sind insbesondere Immobilien im ländlichen Raum vom Preisrückgang betroffen.

Leipzig und Halle boomen

Kleine Preiskorrekturen lassen sich laut immowelt auch für Immobilien in den Städten Halle und Leipzig erkennen. Nichtsdestoweniger sollten Investoren das Potenzial dieser Städte nicht unterschätzen. Insbesondere Leipzig gilt als hippe Stadt und ist aktuell die am schnellsten wachsende Großstadt Deutschlands. Attraktive Standortbedingungen, wie beispielsweise ein vielfältiger Arbeitsmarkt, führen zu einer steigenden Nachfrage nach Wohnraum in Leipzig. Börse Online prognostiziert für Leipzig bis 2035 unter Berufung auf Daten von Empirica die stärkste Wohnungsknappheit. Diese Tendenz, gepaart mit aktuell noch vergleichbar günstigen Immobilienpreisen im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten, suggeriere attraktive Investmentmöglichkeiten für Kapitalanleger, so Börse Online.

Unweit von Leipzig entfernt, ist auch in Halle eine stark steigende Nachfrage nach Wohnraum zu beobachten. Halle hat erfolgreich die eigene Abhängigkeit von der vormals dominierenden Kohleindustrie reduziert und attraktive Arbeitgeber wie beispielsweise Coca-Cola oder Ebay in die Region locken können. Wie Börse Online berichtet, ist die Einwohnerzahl in Halle seit 2010 um drei Prozent gewachsen und es wurden sieben Prozent mehr Arbeitsplätze geschaffen. Auch wenn Halle oftmals als kleine Schwester Leipzigs gesehen wird, könnte die Stadt aufgrund des aktuell niedrigen Preisniveaus und dem damit einhergehenden Basiseffekt daher interessante Möglichkeiten für ein Immobilieninvestment bieten.

Bildquellen: TTstudio / Shutterstock.com