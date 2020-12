Luxuriöse Hideaways: Wohlhabende Australier tauschen Stadt gegen Strand ein

Australier fliehen aus den Großstädten aufs Land. Dieser Trend hat sich zwar schon länger abgezeichnet, allerdings ist hieraus seit Beginn der Corona-Pandemie ein regelrechter Boom entstanden. Nicht nur wohlhabende Menschen sehnen sich nach mehr Platz. Auch Normalverdiener folgen dem Trend.

Luxuriöse Strand-Immobilien sind bei reichen Australiern hoch im Kurs

Die Corona-Pandemie hat hinsichtlich des Immobilienmarktes die Präferenzen potenzieller Käufer verschoben. Vor allem in Australien lässt sich diesbezüglich ein regelrechter Trend erkennen: So sehnen sich viele wohlhabende Australier nach Immobilien mit mehr Freiraum.

Entsprechend ziehen einige Wohlhabende von den Städten in die Berge oder an den Strand, mit dem Hintergrund, von dort aus im Homeoffice arbeiten zu können und gleichzeitig ein großes Grundstück in ruhiger Lage genießen zu können.

Vor allem die suburbanen Regionen Byron Bay, Victoria’s Mornington Peninsula, South East Queensland und Tasmanias Ostküste stehen seit der Pandemie hoch im Kurs. Dabei handelt es sich hauptsächlich um luxuriöse Gegenden einige Kilometer nördlich von Sydney.

Boom statt Krise

Während die ansässigen Immobilienmakler aufgrund der Corona-Krise mit einem eher schlechten Jahr rechneten, bewahrheitet sich nun das Gegenteil, wie James Baker, ansässiger Makler der nördlich gelegenen Strände, gegenüber Mansion Global berichtet:

„Wir sind sehr beschäftigt und haben das im März nicht erwartet. Wir haben erwartet, dass es hier oben eine harte Zeit wird. Bei der letzten Rezession nach der Finanzkrise bewegte sich der Markt in Avalon Beach, Palm Beach, Newport sehr langsam.“

Laut Baker war dieser Trend – die Flucht aufs Land – zwar schon vor der Pandemie zu erkennen, allerdings habe die Krise einen regelrechten Boom ausgelöst. Dennoch sei für viele der wohlhabenden Käufer noch nicht ersichtlich, ob die Flucht in die ländlichere Umgebung ein lang- oder kurzfristiger Zustand werde, so Baker. Zwar haben viele der Käufer Immobilien in Griechenland oder New York, aber diese seien momentan nicht zugänglich.

Abschließend kommentierte der Immobilienmakler: „Sie [die Immobilienbesitzer] sind sehr wohlhabend und wollen sicher gehen, dass sie sich an einem entspannteren Ort aufhalten können. […] Jeder sehnt sich nach Lifestyle und Sicherheit.“

Wohnen in Großstädten wird erschwinglicher

Aber auch die Normalverdiener in Down Under flüchten vermehrt aus den Großstädten und weichen auf die umliegenden Regionen aus. Der Trend führt bereits so weit, dass Stadtimmobilien günstiger werden, während Häuser der suburbanen Städte im Preis nach oben schnellen.

„Der Umzug aus den Städten ist in vollem Gange, dieser [Trend] wird sich auch nicht mehr ändern“, erklärt der Dozent von der Griffith University Tony Matthews gegenüber news.com.au.

Während die Preise in Sydney und Melbourne in den vergangenen Monaten zurückgingen, stiegen sie in den Regionen Geelong und Dubbo signifikant an, wie eine Studie von CoreLogic zeigt.

Bildquellen: Taras Vyshnya / Shutterstock.com