Luxus-Makler: Das sind die teuersten Wohnadressen der Welt

Die Top Ten der teuersten Adressen der Welt befinden sich in Florida, Hongkong, Los Angeles, New York und London.

Die teuersten Adressen der Welt

Der Immobilienmakler Knight Frank führte jüngst eine Studie durch, um zu ermitteln, welches die teuersten Adressen der Welt sind. Dazu wurde der Zeitraum von 2015 bis 2019 betrachtet und ein Mindestkaufpreis festgelegt: Alle Immobilien, die über die letzten Jahre für mehr als 25 Millionen US-Dollar verkauft wurden, wurden in dem Ranking berücksichtigt. Das Ranking richtete sich danach, wie viele Immobilien innerhalb einer Straße zu welchem Durchschnittspreis verkauft wurden.

Die Top Ten

Das Schlusslicht der Top Ten bildet der South Ocean Boulevard in Palm Beach, Florida. Zehn Immobilien wurden hier zu einem durchschnittlichen Preis von 34,5 Millionen US-Dollar verkauft. Auf dem Platz davor liegt die Conduit Road in London, in der ebenfalls zehn Eigenheime verkauft wurden, allerdings zu einem höheren Durchschnittspreis von 43,4 Millionen US-Dollar. Platz acht belegt der Pacific Coast Highway in Malibu, Los Angeles, mit zehn verkauften Immobilien für einen durchschnittlichen Kaufpreis von 49,2 Millionen US-Dollar.

Am siebtteuersten ist die bekannte Fifth Avenue in New York, dort wurden zehn Immobilien für ein durchschnittliches Volumen von 55,7 Millionen US-Dollar verkauft. Am sechstteuersten ist die Mount Kellett Road in Hongkong, dort erwarben die Supereichen seit 2015 zehn Immobilien für einen durchschnittlichen Preis von 64,8 Millionen US-Dollar.

Die Top Five

In London wurden noch mehr Immobilien verkauft, dort wechselten 13 Immobilien für durchschnittlich 45,5 Millionen US-Dollar am Grosvenor Square den Eigentümer. Der Grosvenor Square habe zu einem Wiedererstarken des Londoner Immobilienmarkts beigetragen, das liege hauptsächlich auch an den exklusiven Restaurants, Clubs und Läden, die sich rundherum angesiedelt haben, so Rupert des Forges, Head of Prime Central London Development bei Knight Frank.

Die ersten vier Plätze teilen sich die Metropolen Hongkong und New York. Auf Rang vier landet die New Yorker Park Avenue mit 20 gekauften Eigenheimen für stolze 43 Millionen US-Dollar im Durchschnitt. Die Park Avenue liegt in Midtown Manhattan und ist das zuhause vieler Büros und Hotels, beispielsweise steht dort das Waldorf Astoria.

Auf Platz drei findet sich ebenfalls eine Straße aus New York, die Central Park South. Hier wurden sogar 32 Immobilien für einen durchschnittlichen Kaufpreis von 44,9 Millionen US-Dollar an den Mann gebracht. Die Central Park South erstreckt sich entlang des Central Parks und ist New Yorks teuerste Straße bezüglich der durchschnittlichen Kaufpreise. Die meisten Käufe in dieser Straße wurden im Gebäude 220 Central Park South abgewickelt.

Beinahe das Doppelte legten Käufer für Immobilien an der Mount Nicholson Road in Hongkong hin. 35 Immobilien für eine Durchschnittssumme von 81,8 Millionen US-Dollar wechselten von 2015 bis 2019 den Besitzer. Die Mount Nicholson Road hat weltweit die höchsten durchschnittlichen Immobilienkaufpreise und David Ji, Head of Research and Consultancy bei Knight Frank China, geht davon aus, dass dies auch weiter so bleiben wird: „Die erreichten Preise am Mount Nicholson und an dessen Bergspitze sind nachhaltig – unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass die Luxuspreise weniger empfindlich auf ökonomische Bedingungen reagieren als der Massenmarkt. Es scheint klar zu sein, dass die Käufer von Super-Luxusgütern eine gesunde Nachfrage haben, wenn ihr gewünschtes Preisniveau erreicht ist.“

grundbesitz global Der weltweite Immobilienmarkt bleibt weiterhin attraktiv. grundbesitz global investiert weltweit in Gewerbeimmobilien aus den Bereichen Büro, Logistik und Einzelhandel. Warum das für Privatanleger interessant ist.

Auf Platz eins liegt zwar nicht die teuerste Straße New Yorks, aber dafür die, an der im betrachteten Zeitraum die meisten Immobilien erfolgreich vermittelt wurden: die 57th Street, 41 Eigenheime für einen durchschnittlichen Kaufpreis von 38,5 Millionen US-Dollar wurden verkauft. Die 57th Street liegt im Herzen der berühmten Billionaire´s Row in Manhattan und bietet die außergewöhnlichsten Wohnungen an, so Susan de Franca, CEO bei Douglas Elliman Development Marketing gegenüber Knight Frank. Gerade der neue Steinway Tower begeistert mit seinem Design, er ist der weltweit dünnste Wolkenkratzer bezüglich seinem Höhe-Breite Verhältnis.

Bildquellen: Mikhail Kolesnikov / Shutterstock.com