Luxus pur: Das sind die teuersten Immobilien der Welt

Für den Otto-Normal-Bürger sind schon Einfamilienhäuser – deren Durchschnittspreis laut Daten von „immowelt“ in Deutschland momentan bei 325.000 Euro liegt – oft schwer erschwinglich. Von großen Villen oder Anwesen können die meisten nur träumen.

Und auch hier gibt es Preise, die selbst den reichsten Anteil der Bevölkerung in Schnappatmung versetzen dürften. Das sind die teuersten Immobilien der Welt.

752 Millionen Euro für Haus Antilia in Mumbai

Der exakte Preis der Immobilie ist nicht bekannt, in einigen Medienberichten ist aber von mehr als einer Milliarde US-Dollar – zum Wechselkurs 2010, dem Jahr der Errichtung, ungefähr 752 Millionen Euro – die Rede. Eines ist klar: Das Haus Antilia in Mumbai, Indien, war auf jeden Fall immens teuer und ist äußerst luxuriös. Die Immobilie ließ sich Mukesh Ambani, Chef der Chemiefirma Reliance Industries, errichten – der reichste Mann Indiens, der mit einem geschätzten Vermögen von mehr als 50 Milliarden US-Dollar auf Platz 13 der Forbes-Milliardärs-Liste rangiert.

Auf 173 Metern Höhe finden sich im Antilia-Hochhaus 27 Stockwerke mit außergewöhnlich hohen Decken – normalerweise würden sich in einem Haus solcher Höhe zwischen 40 und 50 Stockwerke befinden. An Luxus und Größenwahn wurde nicht gespart. Insgesamt verfügt das Haus über eine Wohnfläche von 37.000 Quadratmetern, die unteren sechs Stockwerke dienen übrigens lediglich als Parkplätze, zusätzlich gibt es drei Hubschrauberlandeplätze.

Familie und Gäste von Ambani finden im Haus Antilia alles, was ihr Herz begehrt. So gibt es mehrere Swimmingpools, drei Gärten, einen Vogelpark und einen Hindu-Tempel. Filme können im hauseigenen Kino mit 50 Plätzen angeschaut werden, alle Wünsche erfüllen 600 Diener. Entspannung findet man in Ambanis Luxus-Immobilie natürlich auch. Von Spa-Bereich, über Tanz- und Yogastudio bis hin zu Jacuzzi und Solarium. Besonders erfrischend in der Hitze von Mumbai: Der „Eisraum“. In dieser Kühlkammer kann man sich Schnee auf den Kopf rieseln lassen und sich abkühlen.

Villa Leopolda an der Côte d’Azur für 390 Millionen Euro

Ein echtes Traumschloss ist die Villa Leopolda im südfranzösischen Villefranche-sur-Mer an der Côte d’Azur. Dort, wo die Reichen und Schönen hausen, ist die Villa Leopolda ein ganz besonderes Schmuckstück. Über 2.700 Quadratmeter erstreckt sich das Gebäude, auch das Grundstück ist traumhaft. Mit Olivenhainen, Zitronenbäumen, einer Zypressenallee, Rosenbeeten, einem Schwimmbecken und einem Hubschrauberlandeplatz und vor allem einem traumhaften Blick ausgestattet besticht die Villa Leopolda. 50 Gärtner kümmern sich um den acht Hektar großen zur Villa gehörenden Park.

Zudem hat die Immobilie eine royale Vorgeschichte: 1902 wurde sie vom belgischen König Leopold II errichtet, Quellen hierzu sind unentschieden, ob für seine Frau oder für seine Mätressen. Im ersten Weltkrieg war die Villa zeitweise ein Lazarett für verwundete Offiziere. In den 50ern bekam sie ihren Glanz zurück, als der spätere Fiat-Chef Giovanni Agnelli sie erwarb und Gäste wie Ronald Reagan, Prinzessin Caroline von Monaco oder Frank Sinatra ein und aus gingen. Agnelli verkaufte die Villa dann an den libanesisch-brasilianischen Bankier Edmond Safra, der sie bei seinem Tod seiner Frau Lily Safra vermachte.

2008 bot der russische Oligarch Miachail Prochorow der Witwe 390 Millionen Euro für den Kauf der Villa – im Zuge der Finanzkrise konnte er ihr die volle Summe jedoch nie zahlen, und so ist die traumhafte Villa Leopolda weiterhin im Besitz der mittlerweile über 80-jährigen Safra. Mit einem Preis von 390 Millionen Euro gehört die Immobilie jedoch eindeutig zu den teuersten der Welt.

Fair Field in Sagaponack, Schätzpreis 226 Millionen Euro

Auch der US-amerikanische Milliardär Ira Rennert lässt es sich gut gehen. Seine riesige Immobilie Fair Field erfüllt alle Annehmlichkeiten, die man sich nur vorstellen kann. In den Hamptons im US-Bundesstaat New York direkt an der Atlantikküste gebaut, ist die Lage bei weitem nicht das einzige, was die Immobilie attraktiv macht. Rennert Extravaganz zu unterstellen ist bei einem 28 Meter langen Esszimmer wohl nicht ganz untertrieben. Auf 10.000 Quadratmetern Wohnfläche verteilen sich zwischen 18 und 29 Schlafzimmer und 18 bis 39 Bäder – die in Medien genannten Zahlen variieren wohl deshalb, weil es neben dem Haupthaus auch noch ein „Spielhaus“ und zwei Poolhäuser gibt und die Angaben mit weniger Zimmern sich vermutlich lediglich auf die Ausstattung des Haupthauses beschränken.

Neben einem Basketballplatz, zwei Tennis- und zwei Squash-Plätzen verfügt die Immobilie zudem über eine Bowlingbahn und ein Billardzimmer. Im hauseigenen Theater finden bis zu 164 Zuschauer Platz, in der Garage gibt es Parkplätze für hundert bis zweihundert Fahrzeuge. 1990 ließ Rennert Fair Field für 110 Millionen US-Dollar bauen, neuere Schätzpreise verweisen auf eine starke Wertsteigerung: So schätzte das Forbes-Magazin den Wert der Immobilie 2014 auf 248 Millionen US-Dollar, was zum damaligen Wechselkurs 226 Millionen Euro entsprach.

202 Millionen Euro für Kensington Palace Gardens in London

Eine der teuersten Adressen in England ist wohl die Kensington Palace Gardens in London. Die Straße, die wegen ihrer schwerreichen Bewohner auch als Milliardärszeile bekannt ist, ist so exklusiv, dass sie sogar für den Durchgangsverkehr gesperrt ist. Denn hier sitzen einige Botschaften, wie beispielsweise die Russische. Außerdem residiert in der Kensington Palace Gardens unter anderem die saudische Königsfamilie, der Sultan von Brunei der US-amerikanische Milliardär mit sowjetischen Wurzeln Leonard Blavatnik und: Lakshmi Mittal.

Der indische Unternehmer und Milliardär – Forbes schätzt sein Vermögen derzeit auf 11,2 Milliarden US-Dollar – erwarb eine extrem luxuriöse Villa in der Londoner Kensington Palace Gardens für 222 Millionen US-Dollar – oder 202 Millionen Euro. Selbst für die Edelstraße ein Batzen Geld: Der Durchschnittspreis der dort liegenden Anwesen bewegt sich eigentlich eher im zweistelligen Millionenbereich. In zwölf Schlafzimmer bietet Mittals zu den teuersten Immobilien der Welt gehörendes Anwesen genug Platz für ihn und seine Familie.

