Luxusvillen in London: Das ist Londons teuerste Villa

Sie sind groß, prachtvoll und vor allem teuer. Luxusvillen sind ein Symbol für Prunk und Prestige. Und je angesehener der Standort, desto teurer die Villa. In London ist das aktuell der Fall: Obwohl das Land einen mehrjährigen Brexit-Prozess hinter sich hat, läuft es am Immobilienmarkt gut. Zahlreiche Luxusvillen werden weiterhin für atemberaubende Preise veräußert.

Londons teuerste Immobilie

So auch bei dieser Luxusvilla im Londoner Viertel St. John’s Wood. Mit 75 Millionen Pfund stellt es aktuell die teuerste Immobilie Londons dar. Das aus roten Ziegeln bestehende Gebäude mit riesigen Säulen am Eingang und Ausblick auf den Regent’s Park wurde Anfang Februar zum Verkauf aufgenommen, wie Mansion Global berichtet. Es verfügt über sieben Schlafzimmer und einen großzügigen Badekomplex im Untergeschoss.

Das Spa zählt ein Fitnessstudio, eine Sauna, ein Hammam und Behandlungsräume. Zudem weist die Villa neben dem Poolbereich auch einen Spielraum auf, der von den Immobilienentwicklern als “Aquariumwand” bezeichnet wird. Die Luxusvilla verfügt auch über ein eigenes CCTV-System und einen unterirdischen Parkraum. Vier Barbereiche und ein Heimkino mit zwölf Sitzen gehören ebenfalls zum Anwesen. Der Baustil beruht auf dem Stil des berühmten britischen Architekten John Nash und ist eine Mischung aus modern und Art déco.

Mit 75 Millionen Pfund übersteigt die Villa den Preis aller aktuell zum Verkauf stehenden Londoner Immobilien. Wer glaubt, dass er das Haus günstiger bewohnen kann, indem er es mietet, liegt falsch. Denn auch für das Mietangebot müsste man einiges bieten können, um die Villa bewohnen zu können. 40.000 Pfund würden pro Woche beziehungsweise 173.333 Pfund im Monat für die Miete fällig. Damit ist es auch eines der teuersten Mietangebote der Stadt.

Britischer Immobilienmarkt übersteht Brexit

Die zweitteuerste Immobilie in London ist eine Villa aus Highgate, die für 40 Millionen Pfund zum Verkauf steht. Im Off-Market liegen die Preise noch höher. So wurde eine Immobilie aus Knightsbridge mit 20 Schlafzimmern für 200 Millionen Pfund verkauft. Und das in einer Zeit, in der der Brexit ein großes Thema ist. Obwohl der britische Immobilienmarkt unter den politischen Spannungen der letzten vier Jahre litt, scheint er sich aktuell wieder zu erholen, wie Capital berichtet.

Der endgültige EU-Austritt ist laut Analysten sogar eine große Erleichterung für den Immobilienmarkt. Der Immobiliendienstleister Savillis beobachtet beispielsweise seit Ende des vergangenen Jahres einen Umschwung. Ihm zufolge zogen die Preise in den Bestlagen Londons im dritten Quartal 2019 um 0,1 Prozent an – erstmals nach vier Jahren. Im Laufe der Jahre soll sich der Markt weiter erholen. Einen positiven Einfluss dürfte dabei die Bank of England geben, die den Leitzins auf niedrigen 0,75 Prozent hält.

