Mallorca & Co.: Immobilien auf den Balearen werden immer beliebter

Mit dem Konzept der Workation lassen sich Sonne, Strand und der eigene Arbeitsplatz verbinden. Einige Deutsche zieht es deshalb immer mehr ins Ausland und vor allem auf die spanische Insel Mallorca.

Balearische Inseln werden unter Immobilienkäufern immer beliebter

Die spanische Insel Mallorca ist seit jeher ein beliebtes Urlaubsziel der Deutschen. Die Infrastruktur der Balearischen Insel ist auf rund sechs Millionen Touristen jährlich ausgerichtet. Die Anzahl der Einwohner der Insel ist im Gegensatz dazu mit nur rund 910.000 an der Zahl recht gering. Diesen stehen dennoch das ganze Jahr über elf Krankenhäuser, 23 Golfplätze und 17 internationale Schulen zur Verfügung. Während der Corona-Pandemie entwickelte sich Mallorca jedoch auch zu der liebsten Destination für einen Zweitwohnsitz in Europa, wie der Immobilienservice Engel & Völkers in ihrem jährlichen Mallorca-Marktbericht erklärt. Besonders beliebt seien demnach Immobilien in erster Meereslinie sowie eher ländliche und rustikale Objekte. Zu den beliebtesten Wohnorten gehören Alcúdia und Pollensa sowie die Gemeinden Campanet, Búger und Muro.

Wie das Mallorcamagazin in Berufung auf CERES erklärt, spiegelt sich die Beliebtheit der Balearischen Immobilien auch im Rückgang des Angebots wider. Demnach bestehe das derzeitige Portfolio aus etwa 3.750 offerierten Objekten, was im Vorjahresvergleich einem Rückgang von 18 Prozent entspricht. Betrachtet man nun den Südwesten der Insel, liegt der Rückgang sogar bei ganzen 32 Prozent. Auch Engel & Völkers kann diese Tendenz im jährlichen Marktbericht erkennen. So wurden von dem Unternehmen im letzten Jahr mehr Immobilien verkauft beziehungsweise vom Markt genommen (59 Prozent) als neu auf den Markt kamen (41 Prozent).

Deshalb sind Mallorca und die Balearischen Inseln so beliebt

Spätestens durch die Corona-Pandemie zeigt sich, dass remote aus dem Paradies heraus zu arbeiten nicht mehr nur ein Traum bleiben muss, sondern tatsächlich Wirklichkeit werden kann. So zieht es manch einen immer mehr ins Ausland, darunter auch nach Spanien. Doch was macht die Balearischen Inseln und allen voran Mallorca so bliebt? Außer mit den Shoppingmöglichkeiten, Party- und Ruheorten und internationalen Schulen lockt Mallorca vor allem auch durch die rund 300 Sonnentage im Jahr, die zahlreichen Strände und der großflächigen Natur. Auch die digitale Infrastruktur der Insel ist gut, demnach gibt es bereits in jedem kleineren Dorf WLAN, was die Option einer Workation noch attraktiver macht. Ein weiterer Pluspunkt ist die Direktanbindung an Deutschland und weitere europäische Länder, wie das Magazin Algarve erklärt.

Immobilienpreise steigen stark an

Zusammen mit der Popularität steigen jedoch auch die Preise. Experten der spanischen Immobilienbewertungsgesellschaft Tinsa erklären auf Anfrage gegenüber dem Handelsblatt, dass die Immobilienpreise auf den Balearen und den Kanaren um ganze neun Prozent angezogen haben. Auch Engel & Völkers kommt auf das Ergebnis, dass die steigende Nachfrage das Preisniveau deutlich erhöht. Demnach erreichte das Preisniveau im Jahr 2021 mit einem Indexwert von 150 Prozent ein neues Rekordhoch.

Bildquellen: trabantos/Shutterstock.com