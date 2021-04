Marktdatenservices: Wie zuverlässig sind Online-Rechner zur Immobilien-Wertermittlung?

Wenige Klicks genügen meist, um den Wert einer Immobilie im Internet bestimmen zu lassen. Zahlreiche Websites stellen Online-Rechner für diese Zwecke zur Verfügung. Ob die Resultate solcher Online-Wertermittlungen sachdienlich sind oder nicht, wurde im Folgenden zusammengefasst.

Diese Informationen benötigen Online-Rechner

Um den Wert eines Objekts ermitteln zu lassen, können kostenlose Online-Rechner diverser Internetseiten und Dienstleister zu Rate gezogen werden. Für die Umsetzung benötigt der jeweilige Kalkulator meist nur wenige Parameter, darunter den Standort, die Art und den Zustand der Immobilie sowie deren Wohnfläche und Zimmeranzahl. Der verwendete Algorithmus vergleicht im Rahmen seiner Berechnungen anschließend die Eingaben mit Daten ähnlicher Immobilien. Entscheidend ist hierbei die Qualität der im Datenpool enthaltenen Informationen: Für Ad-hoc-Analysen werden nämlich nicht selten Angebotspreise herangezogen, die weit über den tatsächlichen Kaufpreisen liegen. Weitaus sachdienlichere Ergebnisse liefern Datenbestände basierend auf Verkaufspreisen, die durch Gutachterausschüsse verifiziert wurden. Einsehbar ist der Inhalt des verwendeten Datenpools für Außenstehende in der Regel jedoch nicht, so die Experten von Kreiszeitung Wochenblatt.

Diese Faktoren haben Einfluss auf den Datenpool

Wie die Experten von Kreiszeitung Wochenblatt weiterhin erläutern, sind Datenbestände von Immobilien, die sich in Großstädten befinden, umfangreicher, qualitativ hochwertiger und auch aktueller, als jene von außerhalb gelegenen Immobilien. Weiterhin ist der Vergleich von Wohnungen einfacher in der Umsetzung, als der von Einfamilienhäusern, da hier mehr wertbildende Faktoren berücksichtigt werden müssen. Dazu gehören beispielsweise die Grundstücksgröße sowie die Zustände des Gartens und der vorhandenen Anbauten wie Wintergärten und Garagen. Auch subjektive Faktoren wie beispielsweise der “Wohlfühlcharakter” können nicht gänzlich durch die im Hintergrund agierenden Algorithmen erfasst werden, so die Analysten von Mietercoach. Veraltete, unzureichende und gar fehlerhafte Daten führen hinzukommend zu Minderungen der Ergebnisqualität.

Das Wertentwicklungspotenzial wird oft nicht berücksichtigt

Laut Mietercoach wird der Aspekt des Entwicklungspotenzials einer Immobilie häufig außer Acht gelassen, wenn es um die Berechnung des Wertes durch Marktdatenservices geht. Diese wird nicht nur durch den unmittelbaren Zustand der Immobilie, sondern auch durch die politischen Entwicklungen des Standortes beeinflusst. So können diverse Veränderungssperren und andere Beschlüsse für Veränderungen des Wertentwicklungspotenzials einer Immobilie sorgen.

Fazit zur Sachdienlichkeit von Online-Rechnern zur Wertermittlung

Die oben ausgeführten Gesichtspunkte berücksichtigend wird klar, dass Ergebnisse besagter Online-Rechner keineswegs als Nonplusultra gesehen werden sollten. Sie sollten vielmehr als Richtwerte zur allgemeinen Orientierung dienen und nicht die Basis des Angebotspreises bilden. Achtung: Die zur Verfügung gestellten Informationen werden außerdem häufig durch Dritte eingesehen und zur Akquise verwendet. Dienstleister erhalten durch diese Eingaben nicht nur detaillierte Informationen zur Immobilie, sondern häufig auch E-Mail-Adressen oder Telefonnummern, da die Ergebnisse meist nur nach Eingabe solcher Informationen zur Verfügung gestellt werden, so die Experten von Mietercoach.

Für sachdienliche und valide Wertermittlungen sollten qualifizierte Experten, wie beispielsweise Makler, zur Erstellung eines Gutachtens hinzugezogen werden, die in den anzuwendenden Berechnungsmethoden versiert sind.

Bildquellen: Jelena Zelen / Shutterstock.com