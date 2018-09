Mehrere Kennedy-Anwesen in den Hamptons stehen zum Verkauf

In den berühmten Hamptons kann man derzeit Immobilien erwerben, die sich in Besitz des Kennedy-Clans befinden.

Die Hamptons auf Long Island nahe New York City sind ein Naherholungsgebiet der Reichen und Schönen. Im Süden und Osten grenzen sie an den offenen Atlantik, im Inneren reiht sich eine Bucht an die andere. Die Strände gelten als besonders schön – auch weil sie kaum überlaufen sind. Zum Großteil befinden sie sich in Privatbesitz.

Aktuell stehen dort zwei aneinandergrenzende Parzellen zum Verkauf, die entweder separat oder gemeinsam erworben werden können. Potentielle Käufer sollen für die Anwesen insgesamt 35 Millionen Dollar auf den Tisch legen.

Kennedy-Anwesen

Interessant macht die Anwesen nahe des Dorfes Bridgehampton unter anderem ihre Geschichte: Das eine Grundstück gehört zum Nachlass des 1969 verstorbenen Joseph P. Kennedy, dem Vater des ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy und der Senatoren Robert und Ted Kennedy. Das zweite Grundstück wird von einer Treuhandgesellschaft verkauft, die mit Jean Kennedy Smith (90 Jahre), dem letzten noch lebenden Kind von Joseph P. Kennedy, in Verbindung steht.

Die Kennedys sind eine der berühmtesten Familien Amerikas. Da sie zahlreiche erfolgreiche Politiker hervorgebracht haben, gehören sie quasi zum „politischen Adel“ der USA.

Veraltete Häuser

Das Grundstück von Ms. Kennedy Smith ist 4,9 Acre (19.830 Quadratmeter) groß und liegt direkt am Wasser. Auf ihm steht ein über 550 Quadratmeter großes Haus mit neun Schlafzimmern, sechs Bädern und überdachter Terrasse. Das Anwesen wird auf die 1850er Jahre zurückdatiert. Außerdem befinden sich auf dem Grundstück noch ein beheizbarer Pool, ein Tennisplatz und eine Kaianlage. Als Kaufpreis werden hierfür 20 Millionen Dollar verlangt.

grundbesitz global Der weltweite Immobilienmarkt bleibt weiterhin attraktiv. grundbesitz global investiert weltweit in Gewerbeimmobilien aus den Bereichen Büro, Logistik und Einzelhandel. Warum das für Privatanleger interessant ist.

Auf dem anderen Grundstück mit einer Größe von 5,27 Acre (21.327 Quadratmeter) befindet sich ein Gebäude im Ranch-Stil mit einer Fläche von 265 Quadratmetern. Auch hierzu gehört ein beheizbarer Pool. Außerdem ist ein Zugang zum Wasser beurkundet. Als Kaufpreis werden hierfür 15 Millionen Dollar verlangt.

Da die Gebäude jedoch älteren Datums sind, geht der Immobilienmakler Michael Schultz laut „Mansion Global“ davon aus, dass die künftigen Besitzer diese niederreißen und an ihrer Stelle ganz neue Häuser errichten lassen werden.