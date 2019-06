Michael Douglas bietet seine Villa auf Mallorca wieder zum Kauf an Bereits vor einigen Jahren stand die Traumvilla auf Mallorca zum Verkauf, nun versucht Michael Douglas erneut sein Glück. Dieses Mal ist der Verkaufspreis jedoch deutlich niedriger angesetzt. Luxus-Anwesen „S’Estaca“ 45 Fahrminuten von der Hauptstadt Palma entfernt befindet sich das luxuriöse Anwesen „S’Estaca“, das aktuell noch dem Hollywood-Star Michael Douglas gehört. Auf einem Grundstück von 77 Hektar stehen sieben separate Gebäude, die insgesamt über 1.000 Quadratmeter Wohnfläche bieten. Von der Luxus-Finca aus hat man einen atemberaubenden Blick auf die Berge und das Meer, außerdem gehört auch ein privater Zugang zum Meer zu dem Traum-Anwesen. Neben zehn Schlafzimmern bietet es eine eigene Bibliothek, einen Fitnessraum, einen Spa-Bereich mit Pool, ein Heimkino, ein Künstleratelier sowie einen privaten Weinberg mit dazugehörigem Weinkeller. Michael Douglas bietet Villa zum Kauf an Bereits im Jahr 2015 versuchte der US-Schauspieler Michael Douglas, das idyllische Landgut zu verkaufen. Zum damaligen Preis von über 50 Millionen Euro fand sich jedoch kein Käufer. Nun listet Engel & Völkers die luxuriöse Villa erneut – in einem Verkaufsvideo führt Douglas mit seiner Stimme durch die Villa. Der Preis liegt dieses Mal bei 28,9 Millionen Euro. Bildquellen: vulcano/Shutterstock.com

