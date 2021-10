Mit 165 Millionen Dollar verschuldet: Das teuerste Haus in den USA steht zum Verkauf

Auf der Spitze eines Hügels in Beverly Hills thront „The One“ – eine hochmoderne, superluxuriöse Villa mit einem phänomenalen Blick über Los Angeles. Der Schöpfer der Luxusimmobilie, Nile Niami, bezeichnete das Haus CNBC zufolge als sein “Lebenswerk” und “das größte und teuerste Haus in der städtischen Welt”.

“The One” ist mit neun Schlafzimmern, mehreren Küchen, Nachtclub, Bowlingbahn, Salon, Trainingsbereich, einem Heimkino mit 50 Sitzen, Laufbahn und einer Tiefgarage für 50 Autos mit drehbaren Platten sehr großzügig ausgestattet. Zu den Wasserelementen gehören mehrere Pools, ein Jacuzzi und ein das Grundstück umgebender Wassergraben. Jede einzelne Tür funktioniert elektrisch, sogar die, die zu den Toiletten führen.

„The One“ ist nur eines von vielen direkt nach dem Kauf beziehbaren Spec Mansions, die während des Immobilien-Booms 2014 in der Region in die Höhe geschossen sind. Es entstand eine regelrechte Flut von neu gebauten Luxusobjekten, von denen die meisten jedoch deutlich unterhalb der ursprünglichen Preisvorstellung verkauft wurden. Das Prestige-Projekt von Niami etwa wurde für beispiellose 500 Millionen Dollar vorgestellt und beworben.

Drückende Schuldenlast führt zu Konkurs

Sogar bei immer weiter fallenden Immobilienpreisen hielt Niami an seinem Herzensprojekt fest und häufte immer mehr Schulden an, um die Villa in Beverly Hills fertigzustellen und zu vermarkten. Laut CNBC belaufen sich die hierfür aufgenommenen Kredite auf mehr als 165 Millionen Dollar. Nachdem Don Hankey, ein in L.A. ansässiger Milliardär und der mit einem Investment von über 115 Millionen Dollar größte Kreditgeber, Niami eine Mahnung zugestellt hatte, wurde das Anwesen im Juli per Gerichtsbeschluss in Konkursverwaltung gegeben. Als Konkursverwalter wurde Ted Lanes von Lanes Management bestimmt. Wie das Los Angeles Magazine berichtet, wird Lanes die Eigentümerschaft aufgrund der hohen Schuldenlast nicht übernehmen. Stattdessen liegt es nun an ihm, durch die Beschaffung der notwendigen Genehmigungen die Fertigstellung des Baus zu erreichen und sich eine Belegungsbescheinigung zu sichern. Dies sollte es ihm ermöglichen, durch die Veräußerung der Immobilie die Kreditgeber und Baufirmen zu kompensieren.

„The One“ ist nicht der erste Flop im Verlauf von Niamis Karriere. Patch zufolge meldete eine seiner Firmen im letzten Jahr Insolvenzschutz in Verbindung mit Krediten auf ein Anwesen in West Hollywood an. Außerdem war Niami gezwungen, eine andere Villa in Beverly Hills an einen seiner Gläubiger zu verkaufen, wie die LA Times berichtet. Der Käufer konnte das Objekt kurz darauf mit Profit weiterverkaufen.

