Neue Anforderungen an die Logistik durch Smart Cities

Den deutschen Städten wird zumeist eine hohe Lebensqualität zugesprochen. Die Gründe dafür sind vor allem eine gute Versorgung, Bildung, Kultur und Erholungsmöglichkeiten. Die starken Einflüsse der Logistik und Industrie auf die Lebensqualität finden hingegen kaum Beachtung.



Die Bevölkerung in den deutschen Städten wächst rasant. Nach Berechnungen der Vereinten Nationen leben in Deutschland über 75 Prozent der Menschen in urbanen Regionen. Aus Daten von Oxford Economics geht hervor, dass die größten von ihnen hinsichtlich BIP, Beschäftigung und Einwohnerzahl stärker gewachsen sind als der Rest von Deutschland. Gerade wegen ihres Erfolgs stellen Städte besondere Herausforderungen für die Logistik dar.

Urbane Logistik wichtig für innovative Stadtökonomie

Die Vernetzung einzelner Branchen wird ein immer wichtiger werdender Faktor für eine erfolgreiche Wirtschaft. Der Verein Deutscher Ingenieure e.V. (VDI) ist deshalb der Ansicht, dass „anstelle von monofunktionaler Betriebs- und Wohngebiete […] neue Mischformen von Leben und Arbeiten eine nachhaltige Stadtentwicklung sicherstellen [müssen]“. Der VDI ist der Ansicht, dass die Herstellung, Verarbeitung und der Versand von materiellen Gütern wieder mehr in dicht besiedelte Gebiete verlegt werden muss. Dafür ist vor allem eine funktionierende Kommunikation zwischen den einzelnen Ressorts essenziell. So könnte eine kooperative Logistik von verschiedenen urbanen Unternehmen zu einer Entlastung der Infrastruktur beitragen, wodurch der Güterverkehr effizienter genutzt werden würde. Eine Senkung der CO2-Emissionen wäre die Folge. Autonome Logistiksysteme könnten hier der Schlüssel zum Erfolg sein.

City-Logistik ist ein Thema im Onlinehandel

Innerhalb von zehn Jahren hat sich der Umsatz im Online-Handel mehr als verfünffacht. 2017 kauften bereits mehr als 64 Prozent ihre Waren im Internet – Tendenz steigend. Aus einer Online-Umfrage von Colliers International geht hervor, dass sich über 80 Prozent der Befragten Logistik-Unternehmen bereits mit dem Thema City-Logistik beschäftigen. Für sie liegt das primäre Ziel der City-Logistik in der Anpassung bereits bestehender Gebäude. Außerdem sollen individuelle, flexible und innovative Lieferkonzepte und Prozesse in die Städte integriert werden. Auf den Immobilienmarkt werden dafür andere Anforderungen zukommen.

Smart Cities als Zukunftsprojekte

Als Smart Cities werden moderne Städte bezeichnet, die unter Einsatz innovativer Technologien zu einer Erhöhung der Lebensqualität beitragen und dabei im Einklang mit der Umwelt funktionieren. In der Logistik wird es dabei vor allem auf den Einsatz moderner IT-Systeme und die Vernetzung von Daten ankommen. Planung, Implementierung und Kontrolle sowie ein effizienter Fluss von Informationen und Produkten werden dabei eine wichtige Rolle spielen. Auch eine gut ausgebaute Infrastruktur mit Logistikflächen, Fahrwegen und Datenautobahnen spielt eine Schlüsselrolle. Das Internet of Things (IoT) und Big-Data werden dafür eine zuverlässige und flächendeckende Konnektivität bereitstellen müssen. Nur so werden Geräte, Fahrzeuge und Logistikgebäude effizient miteinander arbeiten können.

Vorteile für die Umwelt

Durch Effizienzsteigerungen und alternative Antriebsmöglichkeiten können in Zukunft die Auswirkungen auf die Umwelt reduziert werden. Außerdem könnten mit Nachlieferungen in den Städten vorhandene Transportnetzwerke zu Zeiten genutzt werden, in denen weniger Verkehr auf den Straßen ist. In Kombination mit sichereren, saubereren und leiseren Fahrzeugen wäre das eine Möglichkeit zur Verbesserung der Effizienz und zur Reduzierung von Emissionen.

Um diese Pläne realisieren zu können muss allerdings eine Akzeptanz in der städtischen Bevölkerung, Verwaltung, Politik und Wirtschaft vorhanden sein. Da in Städten auf engem Raum viele verschiedene Interessen aufeinander treffen, können nur durch eine wohnverträgliche Stadtplanung attraktive Wirtschafts- und Lebensräume entstehen.

