Neue globale Hotspots: Hier sind Immobilien besonders gefragt

Diese Orte sollten wohlhabende Immobilieninvestoren auf der Suche nach neuen Investmentmöglichkeiten besonders unter die Lupe nehmen.

Konsumverhalten der Superreichen

In dem jährlich erscheinenden Wealth Report untersucht die internationale Immobilienberatungsgesellschaft Knigth Frank das Investitionsverhalten der Superreichen. Dabei wurden verschiedene Orte auf der ganzen Welt als „diejenigen identifiziert, die man beobachten kann“, wie Mansion Global kürzlich berichtete.

„Wenn wir uns die stärksten Weltmärkte für 2019 ansehen – Paris, Berlin, Kapstadt – prognostizieren wir ein jährliches Preiswachstum von etwa 6% oder 7%“, sagte Liam Bailey, Leiter der globalen Forschung bei Knight Frank. „Die meisten globalen Märkte verlangsamen sich, da die Kosten für die Verschuldung steigen, und die Anleger sehen, dass sie sich in den nächsten fünf Jähren an viel weniger aufregende Renditen gewöhnen müssen. Sie müssen sich also auf Orte konzentrieren, die den breiteren Stadtmarkt übertreffen könnten – in einigen Fällen um mehr als 10%, ergänzte er.

Im Folgenden werden einige Orte vorgestellt, die Knight Frank zufolge einen Blick wert sind.

Castellana Norte, Madrid

In Madrid findet ein Immobilienboom statt. Der Stadtteil Charmartin, in dem sich das Stadion von Real Madrid befindet und der zu den exklusivsten Vierteln der Stadt zählt, erlebt aktuell eine Umgestaltung – das Projekt Castellana Norte. Der Bahnhof wird umgebaut, es entstehen zahlreiche neue Wohnungen. Eine Wohnung mit zwei Schlafzimmern soll dort für rund 670.000 Euro erhältlich sein. Knight Frank zufolge eignet sich Castellana Norte ideal für kurzfristige Investitionen. Es wird ein Preisanstieg von rund 9 Prozent in diesem Jahr erwartet.

Lucca, Toskana

Auch Lucca in der Toskana soll einen genaueren Blick wert sein. Dort tummeln sich weniger Touristen als in den Hochburgen wie Florenz oder Pisa. Die Stadt ist im Renaissance-Stil gehalten: Gepflasterte Straßen, schöne alte Kirchen, traditionelle Restaurants. „Es ist eine pulsierende Fußgängerzone mit wunderschöner Landschaft, aber die Küste und der Flughafen Pisa sind in 30 Minuten erreichbar“, merkte Jeremy Macaulay, Geschäftsführer der Immobilienagentur Casa & Country, an. „Die Bewohner sagen, es hat ein Mikroklima mit milden Wintern und weniger bedrückender Sommerhitze“, ergänzte er. Eine Wohnung mit drei Betten soll für 800.000 Euro erworben werden können. Knight Frank prognostiziert, dass die Preise in diesem Jahr um 6 Prozent steigen werden.

11. Arrondissement, Paris

Das 11. Arrondissement überzeugt mit seinen zahlreichen, besonderen Lokalen, diversen Boutiquen und Wahrzeichen wie der Bastille. Mansion Global sieht das hippe, vielseitige Viertel als ideal für Feinschmecker und Weinliebhaber an. Ein Quadratmeter kostet dort durchschnittlich 11.000 Euro, im vierten Quartal des letzten Jahres stiegen die Preise sogar bis auf 15.000 Euro an. Knight Frank erwartet, dass die Preise im Jahr 2019 um bis zu 10 Prozent ansteigen dürften.

Les Trois-Chêne, Genf

Les Trois-Chêne beschreibt die Region, die die Gebiete Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg und Chêne-Thônex umfasst. Von dort sind der Flughafen Genf sowie eines der besten Skigebiete der Alpen leicht erreichbar. Zudem sind in letzter Zeit viele neue Geschäfte und Restaurants entstanden. Eine Wohnung mit zwei Schlafzimmern kann für etwa 700.000 Euro erworben werden. In diesem Jahr dürften die Preise um rund 7 Prozent anziehen.

Westküste, Barbados

Die Küstenregion steht für Luxus: Traumhafte Strände, Villen, teure Restaurants am Wasser. Die Preise für Eigentumswohnungen sind in den letzten fünf Jahren um etwa 20 Prozent gefallen, berichtete Edward de Mallet Morgan von Knight Frank. „Infolgedessen beginnt es, eine Wiederbelebung der Aktivität zu sehen“, so der Experte. Eine Zwei-Schlafzimmer-Wohnung gibt es ab etwa 220.000 Euro. Die Preise dürften in diesem Jahr wieder um rund 8 Prozent steigen, schätzt die Immobilienberatungsgesellschaft.

Applecross, West-Australien

Applecross ist ein Vorort am Flussufer von Perth. Das neu entstandene Viertel dort, Applecross Central, bietet zahlreiche neue Wohnungen, Hotels, Geschäfte und Kulturräume. Im Jahr 2019 wird ein Preisanstieg von rund 10 Prozent erwartet.

St. Kilda Road, Melbourne, Australien

Die St. Kilda Road gilt als eine der trendigsten innerstädtischen Vorstadtstraßen Australiens und ist umgeben von diversen coolen Stadtvierteln mit angesagten Vintage-Boutiquen sowie handgefertigten Schreibwaren- und Ledergeschäften. Unschöne Bürogebäude aus den 1980er und 1990er Jahren müssen hochwertigen Hochhäusern weichen. Auf diese Weise soll die „überwältigende Nachfrage von abgehobenen Babyboomerinnen und Babyboomern, die sich aus den Vororten zurückziehen und einen kosmopolitischeren Lebensstil anstreben“, gedeckt werden, erklärte Daniel Cashen, Leiter des Projektmarketings bei Knight Frank. Wohnungen mit einem Schlafzimmer sind für rund 230.000 Euro erhältlich. In diesem Jahr wird mit einer Preissteigerung von rund 8 Prozent gerechnet.

Seaport District, Boston, Massachusetts

Der Seaport District ist ein wiederbelebtes Küstenviertel in South Boston und überzeugt durch Kunst und schicke Fischrestaurants an der Uferpromenade. „Sukzessive Entwicklungswellen, die Ende der 90er Jahre einsetzten, haben diesen historischen Teil von South Boston verändert“, meint George Jedlin, Immobilienmakler bei Douglas Elliman. „Lagerhallen und Bahnhöfe im ehemaligen Schifffahrtshafen wurden umfunktioniert oder durch industrial-chic Umbauten und modernste Glaswolkenkratzer ersetzt“. Knight Frank prognostiziert eine Preiserhöhung von etwa 10 Prozent in 2019.

Pasadena, Kalifornien

„Die Kombination aus Kunst und Kultur, Geschichte und Architektur, erstklassigen Restaurants und schönen Stadtvierteln macht Pasadena zu einem wunderbaren Ort zum Leben“, merkte Gus Ruelas, geschäftsführender Gesellschafter einer lokalen Immobiliengesellschaft, an. Pasadena ist 20 Autominuten von der Innenstadt LAs entfernt. Der Immobilienmarkt dort sei nach wie vor erschwinglich, wie Knight Frank berichtete. Ein Haus mit zwei Schlafzimmern könne für rund 465.000 Euro erworben werden. In 2019 dürften die Preise um rund 7 Prozent klettern.

Alabang, Metro Manila, Philippinen

Auch Alabang sollten Investoren der Immobilienberatungsgesellschaft zufolge beobachten. Dort gibt es aktuell eine Vielzahl riesiger Infrastruktur- und Entwicklungsprojekte. Die Stadt auf den Philippinen eigne sich vor allem für mittel- bis langfristige Investitionen. In diesem Jahr dürften die Preise bis zu 12 Prozent ansteigen.

Bildquellen: Gaspar Janos/Shutterstock.com, Javier Moraleda/Shutterstock,com, Catarina Belova/Shutterstock.com, BlindSpots/Shutterstock.com, gevision/Shutterstock.com, Dave Primov/Shutterstock.com, Andreas H/Shutterstock.com, ChameleonsEye/Shutterstock.com, Christopher Penler/Shutterstock.com, Kit Leong/Shutterstock.com, donsimon/Shutterstock.com