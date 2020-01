Neue ZIEGERT-Studie: So lange müssen Deutsche ihr Eigenheim abbezahlen

Eigentumswohnungen sind in Deutschland nach wie vor heiß begehrt, gerade in den Ballungszentren sind sie beliebt.

Die neue ZIEGERT-Studie 19/20 – Das sind Deutschlands Top-Städte

Die ZIEGERT Bank-und Immobilienconsulting GmbH widmete Deutschlands Wohnungsmarkt erneut eine Studie und veröffentlichte die Ergebnisse im ZIEGERT Report 2019/2020. Für die Marktanalyse betrachtete ZIEGERT alle Regionen des Landes, richtete seinen Fokus jedoch auf Deutschlands Top-8-Städte: München, Hamburg, Stuttgart, Frankfurt, Köln, Leipzig, Berlin und Düsseldorf.

Die Quadratmeterpreise der Top 8

Die Immobilienpreise stiegen über die letzten zehn Jahre stark an. 2018 war München preislich gesehen deutschlandweit die Stadt mit dem höchsten Quadratmeterpreis bei Neubauwohnungen, als Median-Wert zahlten Wohnungskäufer in der bayerischen Landeshauptstadt 8.269 Euro auf den Quadratmeter. Als zweitteuerste Stadt kam Stuttgart mit 6.417 Euro pro Quadratmeter, dicht gefolgt von Frankfurt mit 6.415 Euro pro Quadratmeter. Im mittleren Preissegment der Top Städte lagen Köln, Berlin und Düsseldorf mit jeweils 5.995 Euro, 5.591 Euro und 5.490 Euro pro Quadratmeter. Am preiswertesten präsentierten sich Hamburg mit einem Quadratmeterpreis von 4.898 Euro und Leipzig mit 3.694 Euro.

So lange müssen Deutsche für ihr Eigenheim arbeiten

ZIEGERT präsentiert ebenfalls eine Statistik darüber, wie lange ein Deutscher für eine Neubau-Eigentumswohnung beim Erstverkauf in den jeweiligen Städten arbeiten muss. Die Zahlen beziehen sich auf das Verhältnis des Kaufpreises einer 80-Quadratmeter-Neubauwohnung von 2018 und dem durchschnittlichen deutschen Jahreseinkommen eines Privathaushaltes. Überraschend ist, hier zahlen nicht wie eventuell vermutet die Münchner am längsten, sondern Frankfurter Wohnungskäufer, sie müssen im Mittel 23,7 Jahre lang ihre Immobilie abbezahlen. Danach folgt Berlin mit einer Abzahlungszeit von 22,7 Jahren und erst dann kommt München, wo Eigentümer 22,3 Jahre für ihre Wohnung arbeiten gehen müssen. In Stuttgart sind es durchschnittlich 20,5 Jahre, in Köln 18,5 Jahre, in Düsseldorf 17,7 Jahre und in Leipzig 16,6 Jahre. Am kürzesten in den Top 8 zahlen Wohnungskäufer in Hamburg, sie müssen im Vergleich „nur“ 16 Jahre für ihr Eigenheim arbeiten gehen.

Um das Ganze etwas greifbarer zu machen, veröffentlichte ZIEGERT eine Statistik darüber, wie viele Quadratmeter einer Neubauwohnung beim Erstverkauf man in der entsprechenden Stadt für ein Budget von 400.00 Euro kaufen kann. Für dieses Budget erhält ein Käufer in München 48 Quadratmeter, in Frankfurt und Stuttgart 62 Quadratmeter, in Berlin 72 und in Stuttgart 73 Quadratmeter, in Köln 80 Quadratmeter und in der Hansestadt 82 Quadratmeter. Die weitaus größten Wohnungen zu diesem Preis gibt es in Leipzig, hier erhält der Käufer für 400.000 Euro 108 Quadratmeter Wohnraum.

Deutschland möchte kaufen

Die hohen Immobilienpreise stehen im Kontrast zu 84 Prozent der Deutschen, die gerne eine eigene Immobilie besitzen möchten. Das fand eine Civey-Studie, beauftragt von SPIEGEL ONLINE, heraus. Deutschland möchte kaufen, ist jedoch im europäischen Raum das Land mit der höchsten Mietwohnungsrate. Durch die hohe Nachfrage ergab sich über die letzten Jahre ein Immobilienboom, die Immobilienpreise werden gerade in den Großstädten immer höher. Das ist unter anderem dadurch bedingt, dass in Deutschland schlichtweg zu wenig neuer Wohnraum gebaut wird. Trotzdem schrecken die hohen Immobilienpreise und die damit verbundenen langen Abzahlungszeiten die Deutschen nicht vom Kauf einer eigenen Immobilie ab, nach wie vor möchte jeder Dritte der 30-39 Jährigen innerhalb der nächsten 5 Jahre ein Eigenheim kaufen, berichtet SPIEGEL ONLINE.

Bildquellen: Jefunne/Shutterstock.com