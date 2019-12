New York will anonyme Immobilienkäufe abschaffen

Im September wurde für den gesamten Bundesstaat ein neuer Gesetzesentwurf unterschrieben, welcher besonders New Yorks Markt für Luxusimmobilien hart trifft.

Die New Yorker Immobilienblase wird erschüttert

Der New Yorker Immobilienmarkt gilt als einer der begehrtesten der Welt, besonders Gebäude und Wohnungen in Manhattan sind gefragt. Die Preise für Eigentumswohnungen und die Mieten befinden sich im Big Apple in schwindelerregender Höhe, überall schießen neue Wolkenkratzer aus dem Boden. Dies eröffnet einen Markt für Luxusimmobilien, in dem gerade die Superreichen und Stars ihre Wohnungen kaufen, gerne auch unter dem Deckmantel einer Firma, um unerkannt zu bleiben. Zu diesem Zweck werden die Käufe meist von extra gegründeten Limited Liability Companies, kurz LLC, getätigt, hinter denen die unbekannt bleibenden Käufer stecken. In Deutschland entspricht eine LLC einer bestimmten Form der GmbH.

Doch warum kaufen die Reichen ihre Immobilien versteckt unter einem Firmennamen? Bisher galt in New York das Gesetz, dass die Partner und Inhaber der LLC keine Auskunft über ihre Identität geben mussten. Wer letzten Endes also eine Wohnung oder ein Gebäude erwarb, konnte dadurch anonym bleiben. Bekannte Persönlichkeiten wie Taylor Swift oder der Amazon-Vorstandsvorsitzende Jeff Bezos nutzen bereits diese Möglichkeit, um möglichst anonym ihre Immobilien in der Stadt zu erwerben. Beispielsweise wurde die letzte New Yorker Mega-Immobilientransaktion 2019 ebenso über eine LLC abgewickelt: Für einen enormen Kaufpreis von 240 Millionen US-Dollar kaufte sich der Hedgefonds-Milliardär Ken Griffin das bisher teuerste Penthouse am Central Park, das es jemals in New York City gab. Der Fall zeigt, dass bei enormen Summen wie dieser teilweise doch herauskommt, wer hinter der LLC steckt, trotzdem sind LLC-Immobilienkäufe in New York Gang und Gäbe geworden.

Das Gesetz: LLC-Mitglieder können ihre Anonymität verlieren

Im September 2019 wurde nun allerdings ein Gesetzesentwurf von Gouverneur Andrew Cuomo unterschrieben, welcher die New Yorker Luxusimmobilienblase erschütterte. Laut dem Wall Street Journal wurde das Gesetz unter anderem von Staatssenator James Skoufis und dem Parlamentsmitglied Ken Zebrowski gesponsert und zielt darauf ab, dass Käufer ihre Häuser nicht mehr unter dem Deckmantel einer LLC kaufen. Die staatliche New Yorker Steuerbehörde äußerte sich Anfang Oktober zu dem Gesetzesentwurf. Dabei sorgte besonders ein Satz des neuen Gesetztes laut Wall Street Journal für Aufruhr: „Jeder Käufername wird nach dem Gesetz zur Informationsfreiheit öffentlich zugänglich sein“. Dementsprechend muss in Zukunft lediglich ein Antrag gestellt werden, um an die Daten der Eigentümer zu gelangen. Infolgedessen fürchten viele Berühmtheiten und andere Käufer den Verlust ihrer Privatsphäre bei Immobilienkäufen.

Anfang November beruhigte eine neuerliche Meldung der staatlichen Steuerbehörde von New York die Gemüter ein wenig. Bei der Veröffentlichung einiger Richtlinien wurde klar, dass das neue Gesetz nicht für alle Käufe von Eigentumsimmobilien gilt. Ein Sprecher des New York State Tax Department erklärte in einer Email: „Das Gesetz soll nur für den Verkauf von Wohngebäuden mit einer bis vier Wohnungen gelten, nicht aber für den Verkauf einzelner Eigentumswohnungen und die Leitlinien reflektieren dies“. Damit revidiert er die vorherige Stellungnahme und begründet die erste unvollständige Aussage damit, dass diese auf der Grundlage eines vorläufigen Entwurfs beruhte. Käufer separater Eigentumswohnungen können demzufolge erstmal aufatmen.

Doch warum kam es überhaupt zu diesem neuen Gesetz?

Auslöser für das Gesetz war ursprünglich ein Disput in einem äußeren Bezirk von New York City, Rockland. Nachbarn beschwerten sich über Verstöße gegen die Bauordnung bei umliegenden Gebäuden, da allerdings viele dieser Häuser einer LLC gehörten, war es für die Zuständigen schwierig, die Eigentümer zu ermitteln und die geltenden Vorschriften durchzusetzen. Infolgedessen befürworteten Senatoren die Erstellung eines neuen Gesetztes, denn nicht nur die Anonymitätsfrage bei LLC-Käufen bereitet Probleme. Zusätzlich zur Schaffung von Privatsphäre können LLC-Immobilien bei Klagen und Rechtsstreitereien dazu dienen, um Vermögen vor dem Staat zu verbergen oder sogar um Geldwäsche zu betreiben. Dem möchte der Bundesstaat nun entgegenwirken.

Das Gesetz ist ein weiterer herber Rückschlag

Experten des New Yorker Luxusimmobilien-Markts befürchten wegen des neuen Gesetzes erneut weitere Einbußen und diese kommen zum wohl denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Erst kürzlich wurden die Steuern für den Kauf besonders teurer Immobilien angehoben, des Weiteren hat New York City bereits mit einem Überangebot von Immobilien zu kämpfen und es finden sich immer weniger ausländische Käufer. Es bleibt nun abzuwarten, inwiefern sich das neue Gesetz auf den Immobilienmarkt auswirken wird.

