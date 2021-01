Preise steigen: Diese Weltmetropolen haben bei Luxusimmobilien 2021 die Nase vorn

Wie jedes Jahr hat das Immobilienberatungsunternehmen Knight Frank eine Prognose zu den Top Luxus-Immobilienmärkten im Jahr 2021 veröffentlicht. Das Ergebnis: Absolute Spitzenreiter in der Immobilienbranche sind in diesem Jahr Shanghai und Kapstadt. Für 2021 erwarten die Experten in den beiden Metropolen ein Preiswachstum von etwa fünf Prozent.

Positive Preisentwicklung in 20 von 22 Städten

Auch in der breiten Betrachtung prophezeit die Immobilienagentur auf Grundlage der Analysen eine sehr positive Preisentwicklung für die Luxus-Märkte. So wird erwartet, dass die Immobilienpreise in 20 der 22 Städte leicht ansteigen oder zumindest konstant bleiben. Verglichen mit 2019 ist das eine ziemlich vielversprechende Prognose – damals rechneten die Experten in neun Städten mit sinkenden Preisen.

Für dieses Jahr erwarten die Studien-Verfasser im Bereich der Luxus-Immobilienmärkte eine durchschnittliche Steigerung der Immobilienpreise von etwa zwei Prozent. Dabei liegen alle der acht betrachteten europäischen Städte über dem Durchschnitt – darunter auch Berlin (+3 Prozent), Paris (+3 Prozent) und Lissabon (+4 Prozent). Nur Dubai (-2 Prozent) und Buenos Aires (-8 Prozent) müssen laut der Immobilienagentur 2021 mit einer negativen Preisentwicklung rechnen.

Immobilienmarkt hat sich als widerstandsfähig erwiesen

Trotz der schweren Bedingungen, die sich aus der Corona-Pandemie für den Immobilienmarkt ergeben haben, haben die Märkte laut Knight Frank in 2020 große Widerstandsfähigkeit bewiesen. Unterstützt wurde die Branche vor allem durch die Hilfspakete der Regierungen, welche die Unternehmen und Einkünfte der Menschen schützen sollten. Auch die niedrig gehaltenen Kreditkosten haben den Experten zufolge ihren Beitrag zur Stabilität der Immobilienmärkte geleistet.

Londoner Immobilienmarkt profitiert von Steuersenkungen und angestauter Nachfrage

Auch in London greift die Regierung den Immobilienkäufern aktuell enorm unter die Arme. So wurde in der englischen Hauptstadt in der Sommererklärung festgelegt, dass die Stempelsteuer für Käufer in England und Nordirland vorübergehend reduziert wird – bei Hauskäufen bis 500.000 Pfund (553.790 Euro). Daher prophezeit Knight Frank für London eine Steigerung der Immobilienpreise um etwa 4 Prozent, was laut den Verfassern auch daran liegt, dass sich über das Jahr Nachfrage in London angestaut hat.

Laut Tom Bill, Leiter der Londoner Wohnforschung bei Knight Frank, ist die Stadt schon lange „überfällig” für eine Periode des Preiswachstums. Auch wird London seiner Meinung nach von einer steigenden internationalen Nachfrage profitieren, sobald die Reise- und Lockdown-Regelungen gelockert werden.

Immobilienpreise in Vancouver und Miami steigen um 3 und 4 Prozent

Die erwartete Steigerung der Preise in Vancouver und Miami diesem Jahr hat laut dem Immobilienunternehmen einen besonderen Grund: So werden sich die beiden US-Metropolen laut den Experten einer Welle von Immobilienverkäufen gegenüber sehen, da potentielle Kunden ihre Immobilienvorstellungen im Zuge der Pandemie überdenken werden. Das führt dazu, dass die Preise in Vancouver und Miami erwartungsweise um drei bzw. vier Prozent steigen.

Immobilienmarkt von Monaco leidet unter Reisebeschränkungen

Auch in Monaco prophezeit die Studie eine Preissteigerung von drei Prozent für das Jahr 2021. Edward de Mallet Morgan, Partner von Knight Frank, führt diese positive Preisentwicklung ebenfalls auf die Auswirkungen der Pandemie zurück: “Es gab ein starkes Verkaufsinteresse, aber das obere Ende des Marktes wurde von vielen internationalen Käufern beeinflusst, die nicht reisen konnten”, erklärt der Experte in dem Studienbericht. Nach Ende der Reisebeschränkungen dürfte daher auch hier ein enormer Anstieg der Nachfrage zu erwarten sein.

Bildquellen: VCG/VCG via Getty Images