Ranking: Diese Stadt hat die beste Lebensqualität der Welt

Die Deutsche Bank hat die Preise und Lebensstandards der Metropolen weltweit untersucht und dabei die Stadt mit der besten Lebensqualität identifiziert.

In ihrem neuen Ranking analysierte die Deutsche Bank kürzlich Preise und Lebensstandards weltweit, um auf diese Weise Städte mit der höchsten Lebensqualität aber auch die teuersten Städte zu identifizieren. Dabei wurden allerdings nicht alle Metropolen bewertet, sondern nur diejenigen, die „für die globalen Finanzmärkte relevant sind“, erklärten die Analysten der Bank.

Die Lebensqualität sei bei der Untersuchung das „subjektivste“ Kriterium, denn jeder Mensch bewerte unterschiedlich, was eine Stadt lebenswert mache. „Unsere Studie ist nicht der endgültige Leitfaden zu diesem Thema, sondern ein guter Ausgangspunkt für Diskussionen“, merkten die Autoren an.

Bei der Bewertung ging die Deutsche Bank allerdings nicht auf kulturelle, soziale oder Freizeit-Möglichkeiten ein, sondern bewertete nach Kaufkraft, regionaler Kriminalität, Sicherheit, Gesundheitsversorgung, Kosten für Konsumgüter, Erschwinglichkeit von Wohnungen, Verkehrsüberlastung, Verschmutzung sowie regionaler Klimafreundlichkeit.

Stadt in der Schweiz verfügt über beste Lebensqualität

Auf Platz 1 landete im diesjährigen Ranking Zürich. Die größte Stadt der Schweiz, gelegen am Nordende des Zürichsees, ist das globale Zentrum der Bank- und Finanzwirtschaft. Zürich war besonders stark bei Kaufkraft-, Sicherheits- und Schadstoffindizes. Nach San Francisco verfügt Zürich außerdem über die höchsten Monatslöhne.

Platz 2 im Ranking: Wellington

Nachdem die Hauptstadt Neuseelands, Wellington, im letzten Jahr noch an der Spitze thronte, landete sie in diesem Jahr auf Platz 2. Die Stadt mit Uferpromenade, Sandstränden und einem aktiven Hafen konnte besonders in Bezug auf Erschwinglichkeit von Wohnungen, Verkehrsüberlastung und Umweltverschmutzung punkten.

Kopenhagen unter den Top 3

Auf Rang 3 wurde in diesem Jahr die dänische Hauptstadt Kopenhagen, die als kulturelles und wirtschaftliches Zentrum des Landes gilt, gewählt. Kopenhagen schnitt vor allem bei Sicherheit, Gesundheitsversorgung, Verkehrsüberlastung und Umweltverschmutzung gut ab.

grundbesitz global Der weltweite Immobilienmarkt bleibt weiterhin attraktiv. grundbesitz global investiert weltweit in Gewerbeimmobilien aus den Bereichen Büro, Logistik und Einzelhandel. Warum das für Privatanleger interessant ist.

Auf Platz 4 der Städte mit der besten Lebensqualität folgte Edinburgh, die Hauptstadt Schottlands. Platz 5 belegte die österreichische Stadt Wien, gefolgt von der finnischen Stadt Helsinki auf Rang 6. Platz 7 belegte eine australische Metropole: Melbourne. Die Plätze 8 und 9 gingen an die USA: So weisen auch Boston und San Francisco eine hohe Lebensqualität auf. Schließlich schaffte es auch noch die australische Stadt Sydney unter die besten 10.

Deutschland nicht unter Top 10

Eine deutsche Stadt schaffte es im diesjährigen Ranking allerdings nicht unter die zehn Städte mit der besten Lebensqualität. Während Frankfurt am Main im vergangenen Jahr noch unter den Top 10 rangiert hatte, belegte die Stadt in diesem Jahr nur noch Rang 14. Frankfurt gilt als bedeutender Finanzplatz und beherbergt den Sitz der Europäischen Zentralbank, hinsichtlich Kriminalität und Lebenshaltungskosten schnitt die Stadt im Ranking aber schlecht ab. Auch die deutsche Hauptstadt Berlin war nicht unter den Top 10 zu finden – sie fiel auf Platz 18 zurück und konnte vor allem beim Klimaindex nicht punkten.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com