Während der COVID-19-Pandemie konnten Logistikimmobilien mit überdurchschnittlichen Mieten und stabilen Renditen glänzen. Nicht umsonst gelten sie als Krisengewinner. Das auf Logistik- und Unternehmensimmobilien spezialisierte Unternehmen Garbe Industrial Real Estate liefert Informationen, wo sich Logistikimmobilieninvestments in Zukunft besonders auszahlen können.

Sechs von sieben Top-Logistikregionen in Deutschland

In einer Ende Februar veröffentlichten neuentwickelten Rendite- und Mietkarte, die von Garbe Research nach eigenen Angaben von nun an regelmäßig zum Jahresanfang erscheinen wird, werden die 123 wichtigsten europäischen Logistikimmobilienteilmärkte vorgestellt. Die Karte soll “aktuelle, detaillierte und kompakte Informationen über die Spitzenmieten und Spitzenrenditen sowie ihre Veränderungsdynamik” enthalten, wie das Unternehmen in einer unternehmenseigenen Mitteilung ausführt. Der Mitteilung zufolge befinden sich in ganz Europa sechs von sieben Top-Logistikregionen in Deutschland. Die niedrigsten Spitzenrenditen aller 123 analysierten europäischen Logistikmärkte weisen Berlin und München auf. Einzig die Spitzenrenditen Londons inklusive Heathrows befinden sich auf ähnlichem Niveau wie die deutschen Regionen.

Warum aufstrebende Teilmärkte im Blick bleiben sollten

Der geschäftsführende Gesellschafter von Garbe Industrial Real Estate Christopher Garbe rät, sich schon jetzt mit den aufstrebenden Logistikmärkten Europas auseinanderzusetzen. Hierbei handelt es sich um Teilmärkte außerhalb der Kernmärkte, deren Logistikmärkte sich momentan zunehmend etablieren. Eben jene Regionen weisen noch Spitzenrenditen von bis zu sieben Prozent oder mehr aus. Durch das schnelle Wachstum des Online-Handels gewinnen diese Regionen immer weiter an Bedeutung: “Diese aufstrebenden Märkte sind zunehmend interessant für opportunistische Investitionen”, so Christopher Garbe.

Diese Regionen bieten attraktive Investmentmöglichkeiten

Zwar sind innerhalb Europas generell die Mietniveaus gestiegen, doch nicht alle Logistikregionen können hiervon gleichermaßen profitieren, wie Tobias Kassner, Leiter Research bei Garbe ausführt. “In vielen Regionen gibt es noch viel Nachholbedarf, was viele attraktive Investmentopportunitäten in Märkten wie Osteuropa, Italien und den nordischen Ländern mit sich bringt”, so Tobias Kassner. Bei Betrachtung des Mietwachstums sei die steigende Attraktivität der aufstrebenden Märkte wie unter anderem Budapest deutlich erkennbar. “Im europäischen Logistikimmobilienkontext werden Osteruropa, Italien und die nordischen Länder künftig eine größere Rolle spielen”. Darüber hinaus konnten das niederländische Eindhoven und das französische Lyon ihre Bedeutung als wesentliche europäische Logistikmärkte unterstreichen.

Interesse für östliche Bundesländer wächst

In Deutschland als wichtigstem und größtem Logistikmarkt legte die Stadt Magdeburg durch deren Lage im Zentrum des Landes stark an Attraktivität zu. München weist durch den Flächenmangel und der konstant hohen Nachfrage die höchste Miete auf, gefolgt von Stuttgart, Berlin und Frankfurt. Dabei können Berlin und München Spitzennettoanfangsrenditen von 3,5 Prozent erreichen, so die Garbe-Mitteilung. Allerdings bieten die östlichen deutschen Bundesländer durch ihre Flächen- und Arbeitskräfteverfügbarkeit, ihr günstiges Lohnniveau und ihre Nähe zu etablierten Wirtschaftsstandorten attraktive Investmentmöglichkeiten. Regionen um die Städte Berlin, Erfurt, Dresden, Leipzig oder Magdeburg gewinnen laut Christopher Garbe immer mehr Aufmerksamkeit von Entwicklern und Investoren.

